Восстанавливающий ФОК в Череповце бизнесмен ищет нового инвестора для проекта

Череповчанин Олег Коневин, который выкупил у мэрии ФОК «Аист» и занимался его восстановлением, сообщил на своей странице в соцсети о переезде на Кипр. Причины, как пишет мужчина, — «экология» и «учеба детей».

— Так как я переехал, то заниматься АИСТом не получается… и я бы хотел открыть все свои карты, — пишет Коневин.

По словам бизнесмена, территориально ФОК находится в промзоне, и именно из-за этого оттуда в 2014 году съехала спортивная школа.

— Если выкупить у города бывшее поле АИСТа размером в 92 сотки и облагородить всю получившуюся территорию, то вместе с картодромом можно данную территорию перевести в санитарно-защитную зону спорта. И тогда эта зона выделяется на картах зелёным цветом, и все получают разрешение заниматься с детьми официально, — поделился бизнесмен.

Кроме того, по словам Коневина, большой зал ФОКа можно перестроить из легких конструкций до международных размеров поля для минифутбола, одну из стен здания увеличить для проведения занятий по скалолазанию. Также, как пишет череповчанин, можно пристроить вдоль зала двухэтажную пристройку: на первом этаже зал для легкоатлетов, а на втором — большая столовая (ресторан) с выходом на трибуны.

— Конечно, для этого нужен серьезный инвестор. У меня, к сожалению, сил не хватило, и общественность не смог привлечь, — отметил бизнесмен.

По его словам, он уже предложил ФОК фирме «Фосагро», там пока думают. Город не хочет обратно выкупать спортобъект.

— Город тоже почему-то не хочет брать. Хотя это совсем не дорого. Тут не нужны сотни миллионов рублей, всего-то на всё про всё 20-25 (мне-то только за ФОК 5 и за ремонт немного), — поделился Коневин.

Если инвестора найти не удастся, Коневин будет сам «продолжать доводить до ума данную идею». Но сейчас, как написал череповчанин, он испытывает финансовые трудности.

Ранее NewsVo сообщал, что торги по продаже ФОКа состоялись в ноябре прошлого года, новым собственником стал Олег Коневин. Ремонт в здании начался сразу после Нового года. За это время мужчине перевели около двухсот тысяч рублей благотворители, но, в основном, деньги, которые тратятся на работы - личные сбережения череповчанина. Первым делом к «Аисту» была сделана тропинка, которую помогла расчистить команда «Локомотив». Общая площадь, которую нужно привести в порядок – 1000 квадратных метров. В здании есть сауна с небольшим бассейном. Бассейн Олег уже отремонтировал, и даже опробовал на себе. Большая часть здания сейчас пригодна для занятий. Здесь есть свет, тепло, холодная и горячая вода, работают все душевые и туалеты. Появилась вывеска «Аист» с подсветкой и указатели, приведен в порядок пол в спортзале.

В апреле этого года Коневин в соцсетях сообщил, что мэрия в ближайшее время может забрать у него здание. Причина — долг за имущество. После шума в соцсетях и СМИ бизнесмена пригласили на разговор в городской комитет по имуществу и сказали, что готовы подождать. Правда, штрафные санкции мужчине все равно заплатить придется. В итоге Коневин продал квартиру, чтобы рассчитаться с мэрией, и закрыл долг.