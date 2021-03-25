Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей

Наталья Рюмина

Нехватка денег, отсутствие помощи, негативные комментарии в соцсетях, необходимость работать своими руками — всё это не останавливает череповчанина Олега Коневина на пути к своей цели. Он решил возродить физкультурно-оздоровительный комплекс «Аист», который власти Череповца продали с торгов.

Полет Аиста

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Аист» был построен в 1979 году и изначально назывался «Автомобилист». Сначала здесь занимались волейболисты и боксеры, потом была сильная футбольная школа.

90-е годы дались «Автомобилисту» тяжело, но именно тогда зал начал свою историю как «Аист».

«В конце 1990 годов буквы с названием „Автомобилист“ на здании начали падать. В стране не пойми что, денег на футбол выделяли мало, и поднимать буквы было некому. В 1996 году профессиональную команду "Булат", которая была сформирована на базе ФОКа, распустили. ДЮСШ и Клуб объединили в одно целое на базе данного зала. Но в названии на здании остались только первая А и последние буквы ИСТ. Так и решили оставить название АИСТ… Название АИСТ как бы само пришло в этот ФОК», — рассказывают историю здания Олег Коневин.

В 1997 году ФОК выкупила мэрия Череповца. В начале 2000-ых годов в сфере спорта дела стали идти лучше, в "Аист" снова пришли дети. В 2009 году в физкультурном комплексе объединили детский футбол Череповца. В 2014 году "Аист" получил диплом победителя как лучшее учреждение дополнительного образования в России, но ... в том же году ФОК и закрылся. Спортивная школа покинула это здание, сменила название на "ФК Череповец", полностью перейдя на стадион "Металлург" и в ФОК на Сталеваров, который построен в 1995 году. В декабре 2018 года зал "Аиста" опустел полностью.

Власти выставили здание на торги. Почти три года оно простояло без хозяина.

В разгар пандемии, когда все сидели дома, сыну Олега Коневина негде было заниматься футболом, поэтому пришлось организовать занятия прямо у себя на даче. Самоизоляция прошла, а проблема с проведением занятий все осталась. Мужчина узнал, что администрация города продает ФОК «Аист». Он решил выкупить его и организовать там бесплатные занятия для всех.

Олег понимает, что в Череповце, да и вообще по области зданий для занятий спортом не хватает. И вот так просто бросать спортивный зал нельзя. У него у самого есть дети и растёт внук.

«Дети занимались и в совсем маленьких помещениях, в подвалах, в фойе "Алмаза" и так далее… разве это нормально?», — говорит он. Олег убежден: времени в запасе нет. Дети растут быстро, и пока строятся новые спортивные сооружения, ребята просто потеряют свой шанс на занятия спортом.

16 ноября прошлого года Олег Коневин сообщил у себя на странице в ВК, что выиграл на торгах ФОК «Аист».

«Дети смогут там не только заниматься мини-футболом, параллельно с другими видами спорта, но и полезно проводить время и отдыхать. Хочется, чтобы родители могли привозить туда детей не только на час, а на 3-4 часа. Совмещать различные виды тренировок и отдыха. И все это с минимальной оплатой, которая всем по карману, чтобы хватало только на оплату преподавателям. А часть тренировок вообще была бы бесплатной. Вечером можно сдавать площади взрослым для тренировок».

Спорт для всех

Ремонт в здании начался сразу после Нового года. Олег очень мечтает о том, что уже этой весной «Аист» заживет полноценной жизнью.

На всё про всё мужчине понадобилось около 10 миллионов рублей. Уже 25 ноября он задумался, где брать деньги — ведь за все работы он платит сам. За время ремонта ФОКа мужчине перевели около двухсот тысяч рублей благотворители. Но были и те, кто идею не поддержал. Кто-то считает, что череповчанин таким образом рекламирует себя — у Олега свой небольшой бизнес по продаже часов.

Мужчина писал письма о помощи и в мэрию города, и губернатору, и в «ФосАгро», и в «Северсталь».

«Из мэрии позвонила девушка Юля и сказала, что она может помочь с отчетностью по НКО перед налоговой и всё. Мэрия ответила письмом, что помощь оказана в виде устной консультации. От остальных тишина!»

С займами тоже тяжело, поэтому энтузиаст выкручивается, как может.

В ФОКе Олег сам активно участвует в ремонте. Первым делом к «Аисту» была сделана тропинка, которую помогла расчистить команда «Локомотив».

Общая площадь, которую нужно привести в порядок – 1000 квадратных метров. В здании есть сауна с небольшим бассейном. Бассейн Олег уже отремонтировал, и даже опробовал на себе. Большая часть здания сейчас пригодна для занятий. Здесь есть свет, тепло, холодная и горячая вода, работают все душевые и туалеты. Появилась вывеска «Аист» с подсветкой и указатели.

Сложно было привести в порядок пол в спортзале. Для этого пришлось заказывать во Владимирской области строгальную машину.

Как выглядел зал до ремонта

Строгальной машиной с пола пришлось убирать почти сантиметровый слой краски. После этого в центральном круге на полу был нарисован аистенок с мячом.

«Надо же подчеркнуть, что дети у нас на первом месте. И вообще это детский центр», — говорит Олег.

Олег каждый день проводит в Аисте, постоянно ищет деньги. Уже к февралю сумма, которую он потратил на ремонт, перевалила за 2 миллиона рублей. Вся выручка магазина, которым владеет Олег, ушла на ремонт ФОКа.

А в планах еще много всего. Например, приобрести борцовский ковёр в один из залов — это около 100 тысяч рублей, плюс боксерские груши и остальное оборудование.

«Хочется теннисные столы, скамейки, столы, стулья, компьютеры, игровые приставки, оборудование для буфета. Необходимы сигнализация, видеонаблюдение, покрытие и оборудование в тренажёрный зал, благоустройство территории и так далее… Если расширять основной зал до размеров 42 на 24 метра — то конечно сумма за ремонт вырастет ещё на 5 миллионов», — говорит Олег.

Недавно в зал пришли два молодых человека с пивом и сигаретами. Мужчина в это время был в магазине. Гости сначала поиграли с мячом на втором этаже, потом спустились в зал, и несмотря на мостки, умудрились поиграть в футбол на свежевыкрашенном полу. Пришлось за ними всё отмывать и перекрашивать.

Несмотря на все сложности, в том числе и такие, Олег Коневин не сдается и уже в конце марта планирует распахнуть двери «Аиста» для всех желающих.