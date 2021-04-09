Мэрия Череповца пока не будет забирать ФОК «Аист» у восстанавливающего его бизнесмена

Череповчанин Олег Коневин сообщил, что мэрия города пока не будет забирать у него физкультурно-оздоровительный комплекс «Аист», который мужчина сейчас восстанавливает. При покупке спортобъекта бизнесмен оплатил только половину его стоимости и надеялся перечислить городу остальное после восстановления ФОКа, но в начале апреля чиновники начали настаивать на выплате долга, в противном случае «Аист» грозились отобрать.

— Сегодня Комитет сказал, что ещё чуть-чуть подождёт. Город только за развитие спорта. Но нет механизма отсрочки платежа, поэтому будут штрафные санкции, но забирать ФОК пока не будут. УРА! Буду продолжать искать деньги для полного расчёта с Комитетом по имуществу… и конечно делать ремонт ФОКа АИСТ дальше, — написал 8 апреля на своей странице в соцсети Олег Коневин.

Ранее NewsVo сообщал, что торги по продаже ФОКа состоялись в ноябре прошлого года, новым собственником стал Олег Коневин. Ремонт в здании начался сразу после Нового года. За это время мужчине перевели около двухсот тысяч рублей благотворители, но, в основном, деньги, которые тратятся на работы - личные сбережения череповчанина. Первым делом к «Аисту» была сделана тропинка, которую помогла расчистить команда «Локомотив». Общая площадь, которую нужно привести в порядок – 1000 квадратных метров. В здании есть сауна с небольшим бассейном. Бассейн Олег уже отремонтировал, и даже опробовал на себе. Большая часть здания сейчас пригодна для занятий. Здесь есть свет, тепло, холодная и горячая вода, работают все душевые и туалеты. Появилась вывеска «Аист» с подсветкой и указатели, приведен в порядок пол в спортзале.

По данным Gorodche.ru, Олег Коневин купил и еще одно спортивное здание - ФОК на ул.Боршодской (ранее он принадлежал АК 1456). Там сейчас тоже идет ремонт.