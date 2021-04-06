Мэрия Череповца грозится забрать ФОК «Аист» у восстанавливающего его бизнесмена

Житель Череповца Олег Коневин, который восстанавливает физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Промышленной, сообщил, что мэрия в ближайшее время может забрать у него здание. Причина — долг за имущество.

— Получил 5 апреля предупреждение от Комитета по имуществу города Череповца о срочном закрытии долга в размере почти 5 миллионов по уплате приобретённого имущества в срок до 5 апреля (день в день)… или город заберёт имущество обратно со штрафными санкциями. До этого я оплатил только половину от стоимости имущества, но начал делать ремонт ФОКа АИСТ в надежде, что город пойдёт на встречу по отсрочке платежа… написал в декабре письма Мэру Череповца, Губернатору, начальнику Комитета по имуществу, объяснив что это благотворительный проект направленный на развитие Физкультуры и Спорта в городе… что лучше сначала отремонтировать и запустить ФОК, чтобы было где детям заниматься, а уже потом рассчитаться, что мне просто сразу одному это финансово не потянуть, — пишет Коневин на своей странице в Facebook.

Предприниматель просит помощи, отсрочки до конца года и надеется, что «Аист» ему возвращать не придется.

— Обновлённый зал уже приходили опробовать и испытать бадминтонисты, футболисты. Всё отлично. Пол, раздевалки и душ — испытание прошли. В эту субботу приходили родители маленьких футболистов — проверить новые скамейки на втором этаже (на трибунах) — тут проверку мы не прошли. Скамейкам нужны дополнительные упоры в виде ножек (исправляем). По мнению сторонних футболистов АИСТ — лучший зал на данный момент в городе. ФОК изменился не только внутри, но и снаружи, прилегающая территория, освещение, доступность, — отмечает Коневин.

Ранее NewsVo сообщал, что торги по продаже ФОКа состоялись в ноябре прошлого года, новым собственником стал Олег Коневин. Ремонт в здании начался сразу после Нового года. За это время мужчине перевели около двухсот тысяч рублей благотворители, но, в основном, деньги, которые тратятся на работы - личные сбережения череповчанина. Первым делом к «Аисту» была сделана тропинка, которую помогла расчистить команда «Локомотив». Общая площадь, которую нужно привести в порядок – 1000 квадратных метров. В здании есть сауна с небольшим бассейном. Бассейн Олег уже отремонтировал, и даже опробовал на себе. Большая часть здания сейчас пригодна для занятий. Здесь есть свет, тепло, холодная и горячая вода, работают все душевые и туалеты. Появилась вывеска «Аист» с подсветкой и указатели, приведен в порядок пол в спортзале.