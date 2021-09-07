Два спектакля для незрячих и слабовидящих покажет театр «Теремок» в октябре

07.09.2021 [Культура]

Два спектакля с тифлокомментированием покажет в октябре Вологодский театр кукол «Теремок». 

Ранее NewsVo рассказывал, что театр выиграл грант на организацию показов спектаклей для незрячих и слабовидящих.

Тифлокомментирование — это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые недоступны незрячему человеку без специальных пояснений. Соответственно, тифлокомментатор — это человек, который создает эти описания. Он вслух поясняет, что происходит в фильме, театральной постановке, опере, что изображено на картине или фотографии.

На странице театра «Теремок» в социальной сети опубликована афиша на начало нового театрального сезона, в которой сообщается, что в октябре зрители смогут посетить 2 спектакля с тифлокомментированием: 20 октября – спектакль для взрослых «Ханума» (16+) и 23 октября – спектакль для детей «Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке» (0+).

— Суть инклюзии не в том, чтобы специально провести мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в том, чтобы сделать наши спектакли доступными для всех, — рассказала NewsVo Ольга Плисс, единственный в Вологодской области сертифицированный тифлокомментатор, руководитель литературно-драматургической части «Теремка». — Это будет обычный спектакль, на который приходят разные зрители, в том числе и незрячие или слабовидящие люди. Специальное оборудование: приемник и наушник им будут выдавать при входе в зрительный зал. Тифлокомментатор ведет во время спектакля скрытое прямое комментирование, находясь в изолированном помещении, чтобы не мешать остальным зрителям и артистам на сцене.

Также сообщается, что с октября в театре «Теремок» будут доступны для посещения спектакли для взрослых по «Пушкинской карте»: комедия Шекспира «Как вам это нравится» (16+) и спектакль «Кармен» (16+), удостоенный главной театральной премии России «Золотая маска».

Напомним, с сентября все россияне в возрасте с 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту», которой можно оплачивать посещение учреждений культуры. Оформить карту можно через сайт Госуслуги.
 

Тэги: Театры, спектакли

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский депутат установил одноместную скамейку у подъезда, «чтобы люди не собирались компаниями»
81-летний пациент моногоспиталя в Череповце покончил с собой
Скейт-парк на берегу реки Золотухи построят в Вологде
Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде
Ложные уведомления о социальных выплатах стали поступать жителям Вологды
Активистку Ксению Сотникову из Великого Устюга вызвали в полицию после поста о разбитой дороге
Новым начальником УМВД по городу Вологде стал Александр Иванов
В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября
Работы по укладке газопровода в микрорайоне Прилуки в Вологде выполнены на две трети
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»

Похожие новости

«Пушкинскую карту» можно оформить через Госуслуги с 1 сентября

Презентация проекта прошла накануне в Вологде

574
0

Артистов Камерного и Детского музыкального театров Вологды наградили знаками лауреатов областной госпремии

Премии за создание уникальных постановок коллективам присуждены в прошлом году

1071
0

Бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы смогут россияне в возрасте 14-22 лет

«Пушкинскую карту», на которую будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры, молодёжи начнут выдавать с 1 сентября

1570
0

Звание Заслуженного артиста России присвоено Эдуарду Аблавацкому

Этого актёра Вологодского театра для детей и молодёжи зрители знают по роли Лонгрена в спектакле «Алые паруса»

771
0

«Театр для детей и молодежи» заработает в Череповце

«Фундаментом стала студия „ЗнакЪ“ Дворца химиков», — пишет мэр города Вадим Германов

1543
0

Театр кукол «Теремок» выиграл грант на проведение спектаклей для незрячих и слабовидящих

В рамках гранта будут показаны спектакли «Сказка по попе и работнике его Балде», «Парк культуры и отдыха» и «Ханума»

1254
0

Зрителей вологодских театров просят не снимать маски во время спектаклей

С 27 августа работа театров и домов культуры в регионе официально разрешена, однако в зале должно соблюдаться социальное дистанцирование, а на входе всем измеряют температуру

1134
0

Запись спектакля для взрослых «Conserto Grosso» театра «Теремок» выложат в открытый доступ на три дня

Это веселая феерия для взрослых с куклами наперевес 

 

917
0

Онлайн-показ спектакля Всеволода Чубенко «Детство» состоится 16 мая

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Покровские встречи»

1212
0

Видеозапись спектакля «Чайка» покажет Вологодский драматический театр 14 и 15 мая

Это постановка Зураба Нанобашвили по детективной пьесе Бориса Акунина

997
0

Детский спектакль «Лиса-обманщица» по сказке вологодского драматурга Владимира Илюхова можно посмотреть онлайн

Это постановка Восточно-Казахстанского областного драматического театра 

1301
0

Трансляцию музыкального спектакля ОккервильТеатра из Вологды можно посмотреть 28 апреля

Спектакль-концерт «За/Дело» начнется в 20.00

1454
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка через суд взыскала 300 тысяч рублей компенсации за падение в торговом центре «Макси»
Жительница Великого Новгорода украла два флакона духов из магазина в Вологде
Череповчанка потеряла кредитные деньги в финансовой пирамиде и обратилась в полицию
Гигантскую скамейку установят в сквере на улице Гагарина в Череповце
В школах России из меню исключат макароны по-флотски, кремовые пирожные и окрошку
В Череповце росгвардейцы задержали подозреваемых в краже обуви
Сдать пластик и оргтехнику в переработку и получить взамен семена, саженцы, овощи, мед или варенье можно в Вологде 11 сентября
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1591
0
07.09.2021 [БлогоVO]

Нам сообщают, что красивые кованые ворота на ул. Козленской разрушаются

160
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

417
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика