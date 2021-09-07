Два спектакля для незрячих и слабовидящих покажет театр «Теремок» в октябре

Два спектакля с тифлокомментированием покажет в октябре Вологодский театр кукол «Теремок».

Ранее NewsVo рассказывал, что театр выиграл грант на организацию показов спектаклей для незрячих и слабовидящих.

Тифлокомментирование — это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые недоступны незрячему человеку без специальных пояснений. Соответственно, тифлокомментатор — это человек, который создает эти описания. Он вслух поясняет, что происходит в фильме, театральной постановке, опере, что изображено на картине или фотографии.

На странице театра «Теремок» в социальной сети опубликована афиша на начало нового театрального сезона, в которой сообщается, что в октябре зрители смогут посетить 2 спектакля с тифлокомментированием: 20 октября – спектакль для взрослых «Ханума» (16+) и 23 октября – спектакль для детей «Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке» (0+).

— Суть инклюзии не в том, чтобы специально провести мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в том, чтобы сделать наши спектакли доступными для всех, — рассказала NewsVo Ольга Плисс, единственный в Вологодской области сертифицированный тифлокомментатор, руководитель литературно-драматургической части «Теремка». — Это будет обычный спектакль, на который приходят разные зрители, в том числе и незрячие или слабовидящие люди. Специальное оборудование: приемник и наушник им будут выдавать при входе в зрительный зал. Тифлокомментатор ведет во время спектакля скрытое прямое комментирование, находясь в изолированном помещении, чтобы не мешать остальным зрителям и артистам на сцене.

Также сообщается, что с октября в театре «Теремок» будут доступны для посещения спектакли для взрослых по «Пушкинской карте»: комедия Шекспира «Как вам это нравится» (16+) и спектакль «Кармен» (16+), удостоенный главной театральной премии России «Золотая маска».

Напомним, с сентября все россияне в возрасте с 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту», которой можно оплачивать посещение учреждений культуры. Оформить карту можно через сайт Госуслуги.

