Театр кукол «Теремок» выиграл грант на проведение спектаклей для незрячих и слабовидящих

Грант на организацию тифлокомментирования выиграл Вологодский областной театр кукол «Теремок». Благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» спектакли театра станут доступны людям с нарушением зрения.

Тифлокомментирование — это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые недоступны незрячему человеку без специальных пояснений. Соответственно, тифлокомментатор — это человек, который создает эти описания. Он вслух поясняет, что происходит в фильме, театральной постановке, опере, что изображено на картине или фотографии.

— Суть инклюзии не в том, чтобы специально провести мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в том, чтобы сделать наши спектакли доступными для всех, — рассказала NewsVo Ольга Плисс, единственный в Вологодской области сертифицированный тифлокомментатор, руководитель литературно-драматургической части «Теремка». — Это будет обычный спектакль, на который приходят разные зрители, в том числе и незрячие или слабовидящие люди. Специальное оборудование: приемник и наушник им будут выдавать при входе в зрительный зал. Тифлокомментатор ведет во время спектакля скрытое прямое комментирование, находясь в изолированном помещении, чтобы не мешать остальным зрителям и артистам на сцене.

В рамках гранта в этом году театр покажет три спектакля с тифлокомментированием: детский «Сказка по попе и работнике его Балде» и два спектакля для взрослых «Парк культуры и отдыха» и «Ханума».

— Эти постановки — одни из самых популярных у наших зрителей. Этим мы и руководствовались при выборе спектаклей, когда заполняли заявку на грант, — пояснила Ольга Плисс.

Ранее NewsVo рассказывал, что Вологодский драматический театр также в этом году также выиграл грант на организацию тифлокомментирования. Здесь в этом году в рамках гранта будут показаны спектакли «Жизнь человека» и «Баба-Шанель».