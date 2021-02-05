Грант на проведение спектаклей для незрячих выиграл Вологодский драматический театр

Вологодский драматический театр стал победителем сразу двух грантовых конкурсов программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

На средства этих грантов театр приобретет оборудование для тифлокомментирования, а также, до конца этого года, проведёт четыре специальных показа спектаклей для незрячих. На каждый такой показ через местное общество слепых будут приглашать по 20 человек с ограниченными возможностями по зрению. Адаптировать планируют действующие постановки театра – «Жизнь человека» и «Баба-Шанель».

Что представляет из себя спектакль с тифлокомментрованием в рамках этого гранта? Незрячим предоставят бесплатные билеты на спектакль. При входе в театр каждому такому зрителю выдадут специальные наушники. Во время спектакля тифлокомментатор будет находиться в специально оборудованной кабинке и режиме онлайн, между репликами актёров, рассказывать, что происходит на сцене. Этот звук будет транслироваться только в наушники, выданные незрячим. Остальные зрители будут смотреть спектакль в обычном режиме.

– В Вологодской области ещё не было опыта проведения таких спектаклей. Вологодский драматический спектакль станет первым, – рассказали NewsVo в пресс-службе театра. – На данный момент на всю область есть только один сертифицированный тифлокомментатор – это Ольга Плисс, которая работает руководителем литературно-драматургической части Вологодского областного театра кукол. Мы совместно с ней заполняли заявку на грант.

«Теремок» тоже подавал заявку на этот конкурс, но не прошел в первый этап, а попал в лист ожидания. 15 марта станет известно, получит ли он грант на приобретение оборудования для тифлокомментирования. Если театр кукол получит в марте грант, то незрячие дети смогут посещать кукольные спектакли в Вологде.

