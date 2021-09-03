Солеварню и амбар реконструируют под Тотьмой в Вологодской области. В деревне Варницы для туристов воссоздают традиционные постройки существовавшего здесь ранее солеваренного завода. В прошлом году здесь появился обустроенный пешеходный маршрут вдоль старых сохранившихся рассолоподъёмных труб. А сейчас планируется установить ещё колодец-журавль с желобами, солеварню и амбар.

Работы ведутся в рамках проекта «Труба зовёт-2: новая жизнь Старого Усолья» на средства Фонда президентских грантов.

– Новые постройки будут использоваться при проведении экскурсий как для тотьмичей, так и для гостей города, – рассказывают сотрудники Тотемского музейного объединения. – В ходе экскурсии все желающие смогут увидеть процесс выпарки соли максимально наглядно и эффектно: вытащить из колодца рассол, вылить его на сковороду-црен, увидеть процесс нагревания и испарения влаги. Притом всё это будет происходить в историческом ландшафте на той самой территории, где находился сользавод и где до сих пор можно видеть подлинные рассолоподъёмные трубы. Это является своеобразным ноу-хау проекта.

Ранее NewsVo рассказывал о том, как в Тотьме возрождают соляной промысел. Но не для того, чтобы снова добывать соль, а для того, чтобы показать местным жителям и туристам, как это делалось несколько веков назад.

Помимо этого, в сентябре на прилегающей к солеварне территории начнутся археологические раскопки.

Археологам предстоит выяснить, какие объекты, связанные с солеваренным производством, находятся в культурном слое. По раскопу и стройке также планируется организовать экскурсии.