Вологодский депутат установил одноместную скамейку у подъезда, «чтобы люди не собирались компаниями»

Депутат Гордумы Вологды от «Единой России» Алексей Коновалов в соцсети сообщил о том, что по просьбе пенсионерки установил скамейку у дома № 118 по улице Горького.

— На депутатский прием в конце июля обратилась Эмилия Михайловна, жительница дома 118 по улице Горького. Просьба у Эмилии Михайловны небольшая — скамейка у подъезда. Раньше тут была самодельная скамейка, но после ремонта двора ее убрали. Сегодня установили небольшую скамеечку. Эмилия Михайловна работу одобрила, — написал Коновалов 31 августа на своей странице в соцсети.

«Череповецкая истина» в своей публикации о работе депутата пишет, что в доме 58 квартир и жильцам, кажется, придется вставать в очередь, чтобы посидеть на этой скамейке. На критику Коновалов 2 сентября отреагировал на своей странице в соцсети.

— Каждый раз после многих моих добрых дел получаю ряд негативных комментариев. Может быть хватит? Начнёте с себя? Что хорошего сделали диванные эксперты, комментирующие в сетях? Эту скамейку мы установили по обращению Эмилии Михайловны рассчитанную специально на одного человека. На это есть ряд причин. Одна из них — пандемия, чтобы люди не собирались компаниями, учитывали социальное расстояние, — пишет Коновалов.

По словам народного избранника, Эмилия Михайловна просила именно такую скамейку, небольшую, чтобы можно было сесть одной и поставить сумку.

— Также в этом доме есть и другие важные для женщины проблемы, которые должна решать управляющая компания — отсутствие поручня у входа в подъезд, сломанное крыльцо. Об этом сообщил в УК, — говорит Коновалов.

Соцсети не в первый раз играют с депутатом-единороссом злую шутку. В феврале 2020 года Коновалов выложил в соцсеть видео, в котором во время движения по трассе нарушается скоростной режим. Запись появилась в «сториз» на странице Коновалова в Facebook: видно, как снимающий едет со скоростью 140 км в час. Позже парламентарий заявил, что видео - "утка", за рулем был не он и машина тоже не его.

Ранее NewsVo сообщал, что этим летом Коновалова оштрафовали за нарушение правил хранения оружия после того, как парламентарий выложил в соцсеть фото своего травматического пистолета на сиденье авто без кобуры. "Всегда со мной", - написал на снимке депутат.