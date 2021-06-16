Вологодского депутата Алексея Коновалова могут привлечь к ответственности за перевозку оружия без кобуры

Управление Росгвардии по Вологодской области проведет проверку после публикации депутатом Гордумы Вологды от "Единой России" Алексеем Коноваловым в соцсети фото травматического пистолета. На снимке оружие лежало на сидении авто без кобуры.

- Ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется в кобуре со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии). Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Согласно Федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц, - сообщает управление в своем пресс-релизе.

При этом, как отмечают в ведомстве, депутат Коновалов владеет травматическим оружием на законных основаниях.

«Сториз» в соцсетях не в первый раз играют с депутатом-единороссом злую шутку. Ранее NewsVo сообщал, как в феврале 2020 года Коновалов выложил в соцсеть видео, в котором во время движения по трассе нарушается скоростной режим. Запись появилась в «сториз» на странице Коновалова в Facebook: видно, как снимающий едет со скоростью 140 км в час. Позже парламентарий заявил, что видео - "утка", за рулем был не он и машина тоже не его.