7 площадок для уличного баскетбола появились на стадионе «Локомотив» в Вологде

Центр уличного баскетбола открылся накануне на стадионе «Локомотив». Он состоит из 7 площадок со специальным покрытием для стритбола.

Как сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов эти площадки появились благодаря инициативному бизнесу, который предпочёл остаться неизвестным

В честь открытия здесь прошли первые соревнования по стритболу – «Фестиваль Дворового баскетбола 3х3». В нём приняли участие 20 мужских команд. Победителем стала команда «Красненькие».

Напомним, баскетбол «3х3» в этом году вошёл в программу Олимпийский игр. Ранее NewsVo рассказывал, что женская сборная России выиграла серебро на Олимпиаде в Токио. А бывший форвард «Чевакаты» Анастасия Логунова стала самым результативным игроком олимпийского финала в этом виде спорта.

