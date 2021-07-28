Экс-игрок "Чевакаты" Анастасия Логунова стала самым результативным игроком по баскетболу 3х3 в финале Олимпиады в Токио

Анастасия Логунова, игравшая за вологодскую команду «Чеваката», стала самым результативным игроком в составе российской команды в финале Олимпиады в Токио.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпиады в Токио 28 июля.

– Ранее в матче за третье место сборная Китая переиграла Францию со счётом 16:14, – сообщает Championat.com.

Напомним, баскетбол 3x3 дебютировал на Олимпийских играх. От обычного баскетбола он, в первую очередь, отличается тем, что в команде 3 игрока и игра ведётся утяжелённым мячом.

В составе женской сборной по баскетболу 3х3 на олимпиаде играют сразу два форварда вологодской команды «Вологда Чеваката» Анастасия Логунова и Мария Черепанова, сообщал «Вологдарегион».

Анастасия Логунова родилась в 1990 году в Москве. С 2012 по 2015 год играла за «Вологда Чеваката». Сейчас она представляет оренбургский клуб «Надежда».

Мария Черепанова родилась в Ижевске в 1987 году. С 2010 по 2012 год играла за «Вологда Чеваката». Сейчас она также представляет оренбургский клуб «Надежда».