Несмотря на ремонтные работы «Водоканала», вода в домах жителей Вологды в субботу утром есть

Накануне вечером жители Вологды готовились к масштабному отключению воды. Они наполняли водой все имеющиеся в доме резурвуары и были очень удивлены, что несмотря на предупреждения, вода в кранах была и в пятницу вечером, и в субботу утром.

Ранее NewsVo сообщал, что с 22:00 20 августа до 8:00 22 августа будет ограничено водоснабжение в большинстве домов Вологды. Причина – ремонтные работы по замене затвора на водоводе диаметром 800 миллиметров на улице Клубова, а также на насосной станции, на Ильюшина, 30а. Также в этот период планируется врезать в существующую сеть водоснабжения недавно построенный участок водопровода диаметром 600 мм на улице Мохова.

На период отключения в городе организованы 29 точек подвоза воды.

Несмотря на предупреждения, вода в кранах в большинстве районов есть.

– Отключение воды, как наши выборы: вроде есть, а вроде и нет. Что планировать-то? – спросил у NewsVo читатель Максим.

– Подскажите, что происходит? Сейчас вода идёт хорошо, и я хотела бы заняться заготовкой овощей, но вдруг её всё же отключат, – беспокоится пенсионерка Наталья Сергеевна.

Как пояснили NewsVo в одной из управляющих компаний, «Вологдагорводоканал» работы проводит, расслабляться на стоит, вода может пропасть в любой момент.

В пресс-службе Администрации города Вологды также подтвердили, что ремонтные работы идут, как и планировалось, мэр Вологды Сергей Воропанов выехал с проверкой на объекты. В ближайшее время на его странице появится отчёт о ходе работ.

Новость будет дополняться.

