Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что в администрации города решили перенести массовое отключение воды в областной столице из-за ремонтов.

Как ранее сообщал NewsVo, изначально планировалось, что в большей части города будет ограничено водоснабжение с 22:00 13 августа до 21:00 15 августа. В это время сотрудники «Вологдагорводоканала» планировали заменить запорную арматуру на водоводе диаметром 800 миллиметров, пролегающем по улице Александра Клубова, а также на насосной станции, расположенной по адресу: улица Ильюшина, д. 30а.

При этом, как объяснил Воропанов, отключение потребуется и из-за строительства базы МЧС на улице Мохова. Изначально «Водоканал» планировал провести эти работы в другое время и отключить город от воды еще раз. В итоге было принято решение в одни и те же даты — с 20 по 22 августа.

— Было принято решение перенести отключение воды с 13 по 15 августа на неделю. То есть отключение будет 20 числа, в пятницу вечером, до 8 утра воскресенья, 22 числа. Считаю, что правильнее будет сделать за раз сразу две масштабные работы, — пояснил Воропанов.

На указанный период водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:

улица Авксентьевского – полностью;

микрорайон Ананьино – полностью;

набережная 6 Армии – дома №№ 207а, 209, 211, 213, 215а;

улица Архангельская – полностью;

площадь Бабушкина – полностью;

улица Благовещенская – полностью;

улица Болонина – полностью;

переулок Ботанический – полностью;

переулок Верхний – полностью;

улица Ветошкина – полностью;

улица Возрождения – полностью;

улица Воркутинская – полностью;

улица Воровского – полностью;

улица Восточная – полностью;

улица Гагарина – полностью;

улица Галкинская – полностью;

улица Герцена – полностью;

улица Говоровская – полностью;

проезд Говоровский – полностью;

улица Гончарная – полностью;

улица Горького – дома №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160;

переулок Грязовецкий – полностью;

улица Дзержинского – полностью;

переулок Детский – полностью;

переулок Долгий – полностью;

улица Евковская – полностью;

улица Западная – полностью;

переулок Западный – полностью;

улица Зеленая – полностью;

улица Зосимовская – полностью;

улица Ильюшина – полностью;

переулок Индивидуальный – полностью;

улица Индустриальная – полностью;

переулок Индустриальный – полностью;

улица 3 Интернационала – полностью;

улица Казакова – полностью;

улица Кирова – полностью;

улица Кирпичная – полностью;

улица Козленская – полностью;

улица Коничева – полностью;

улица Копанка – полностью;

улица Космонавта Беляева – полностью;

улица Копрецовская – полностью;

улица Костромская – полностью;

переулок Крайний – полностью;

улица Крюк – полностью;

улица Левичева – полностью;

улица Ленина – полностью;

улица Ленинградская – полностью;

улица Ленинградский тупик – полностью;

улица Лермонтова – полностью;

улица Лечебная – полностью;

улица Ловенецкого – полностью;

переулок Локомотивный – полностью;

улица Мальцева – полностью;

улица Маршала Конева – полностью;

улица Марии Ульяновой – полностью;

улица Машиностроительная – дома №№ 3, 4, 4а, 5, 7а, 12;

улица Маяковского – полностью;

улица Медуницинская – полностью;

улица Мира – полностью;

улица Мишкольцская – полностью;

улица Можайского – полностью;

улица Молодежная – полностью;

улица Московская – полностью;

Московское шоссе – полностью;

улица Мохова – полностью;

улица Народная – полностью;

улица Новгородская – полностью;

переулок Новый – полностью;

переулок Огородный – полностью;

Окружное шоссе – полностью;

улица Октябрьская – полностью;

Осановский проезд – полностью;

улица Охмыльцевская – полностью;

улица Панкратова – полностью;

переулок Паровозный – полностью;

улица Первомайская – полностью;

1 микрорайон ГПЗ-23 – полностью;

улица Петина – полностью;

улица Петрозаводская – полностью;

улица Пионерская – полностью;

улица Пирогова – полностью;

проспект Победы – полностью;

улица Поселковая – полностью;

переулок Поселковый – полностью;

Пошехонское шоссе – полностью;

улица Поэта Александра Романова – полностью;

улица Предтеченская – полностью;

улица Преображенского – полностью;

Пречистенская набережная – полностью;

улица Пригородная – полностью;

улица Пролетарская – полностью;

улица Промышленная – полностью;

улица Профсоюзная – полностью;

переулок Прядильный – полностью;

улица Прядильщиков – полностью;

переулок Прямой – полностью;

улица Псковская – полностью;

улица Пугачева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 13;

улица Путейская – полностью;

улица Пушкинская – полностью;

улица Рабочая – полностью;

улица Развития – полностью;

переулок Раздельный – полностью;

улица Республиканская – полностью;

улица Рождественская – полностью;

улица Сергея Орлова – полностью;

улица Сергея Преминина – полностью;

Советский проспект – полностью;

переулок Содемский – полностью;

улица Солодунова – полностью;

улица Спирина – полностью;

улица Текстильщиков – полностью;

улица Тендрякова – полностью;

микрорайон Тепличный – полностью;

переулок Технический – полностью;

переулок Ткацкий – полностью;

улица Товарная – полностью;

переулок Топливный – полностью;

Торговая площадь – полностью;

улица Трактористов – полностью;

улица Транспортная – полностью;

улица Турундаевская – полностью;

переулок Турундаевский – полностью;

улица Угловая – полностью;

улица Ударников – полностью;

переулок Узкий – полностью;

переулок Февральский – полностью;

переулок Флотский – полностью;

улица Центральная – полностью;

улица Челюскинцев – полностью;

улица Щетинина – полностью;

улица Элеваторная – полностью;

улица Южакова – полностью;

улица Южная – полностью;

улица Южная роща – полностью;

улица Ягодная – полностью;

улица Ярославская – полностью;

улица Яшина – полностью.

Деревня Рубцово – полностью.

Давление воды будет снижено в домах по следующим адресам:

переулок Водников – полностью;

улица Гоголя – полностью;

улица Горького – полностью (за исключением домов №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160);

улица Добролюбова – полностью;

улица Комсомольская – полностью;

улица Красноармейская – полностью;

улица Лаврова – полностью;

улица Малая Сибирская – полностью;

улица Некрасова – полностью;

Ново-Архангельское шоссе – полностью;

улица Энгельса – полностью;

улица Чернышевского – полностью.

На период отключения воды автоцистерны «Вологдагорводоканала» будут разводить воду по следующему графику: