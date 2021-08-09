Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа

09.08.2021 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что в администрации города решили перенести массовое отключение воды в областной столице из-за ремонтов. 

Как ранее сообщал NewsVo, изначально планировалось, что в большей части города будет ограничено водоснабжение с 22:00 13 августа до 21:00 15 августа. В это время сотрудники «Вологдагорводоканала» планировали заменить запорную арматуру на водоводе диаметром 800 миллиметров, пролегающем по улице Александра Клубова, а также на насосной станции, расположенной по адресу: улица Ильюшина, д. 30а. 

При этом, как объяснил Воропанов, отключение потребуется и из-за строительства базы МЧС на улице Мохова. Изначально «Водоканал» планировал провести эти работы в другое время и отключить город от воды еще раз. В итоге было принято решение в одни и те же даты — с 20 по 22 августа. 

— Было принято решение перенести отключение воды с 13 по 15 августа на неделю. То есть отключение будет 20 числа, в пятницу вечером,  до 8 утра воскресенья, 22 числа. Считаю, что правильнее будет сделать за раз сразу две масштабные работы, — пояснил Воропанов. 

На указанный период водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам: 

  • улица Авксентьевского – полностью;
  • микрорайон Ананьино – полностью;
  • набережная 6 Армии – дома №№ 207а, 209, 211, 213, 215а;
  • улица Архангельская – полностью;
  • площадь Бабушкина – полностью;
  • улица Благовещенская – полностью;
  • улица Болонина – полностью;
  • переулок Ботанический – полностью;
  • переулок Верхний – полностью;
  • улица Ветошкина – полностью;
  • улица Возрождения – полностью;
  • улица Воркутинская – полностью;
  • улица Воровского – полностью;
  • улица Восточная – полностью;
  • улица Гагарина – полностью;
  • улица Галкинская – полностью;
  • улица Герцена – полностью;
  • улица Говоровская – полностью;
  • проезд Говоровский – полностью;
  • улица Гончарная – полностью;
  • улица Горького – дома №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160;
  • переулок Грязовецкий – полностью;
  • улица Дзержинского – полностью;
  • переулок Детский – полностью;
  • переулок Долгий – полностью;
  • улица Евковская – полностью;
  • улица Западная – полностью;
  • переулок Западный – полностью;
  • улица Зеленая – полностью;
  • улица Зосимовская – полностью;
  • улица Ильюшина – полностью;
  • переулок Индивидуальный – полностью;
  • улица Индустриальная – полностью;
  • переулок Индустриальный – полностью;
  • улица 3 Интернационала – полностью;
  • улица Казакова – полностью;
  • улица Кирова – полностью;
  • улица Кирпичная – полностью;
  • улица Козленская – полностью;
  • улица Коничева – полностью;
  • улица Копанка – полностью;
  • улица Космонавта Беляева – полностью;
  • улица Копрецовская – полностью;
  • улица Костромская – полностью;
  • переулок Крайний – полностью;
  • улица Крюк – полностью;
  • улица Левичева – полностью;
  • улица Ленина – полностью;
  • улица Ленинградская – полностью;
  • улица Ленинградский тупик – полностью;
  • улица Лермонтова – полностью;
  • улица Лечебная – полностью;
  • улица Ловенецкого – полностью;
  • переулок Локомотивный – полностью;
  • улица Мальцева – полностью;
  • улица Маршала Конева – полностью;
  • улица Марии Ульяновой – полностью;
  • улица Машиностроительная – дома №№ 3, 4, 4а, 5, 7а, 12;
  • улица Маяковского – полностью;
  • улица Медуницинская – полностью;
  • улица Мира – полностью;
  • улица Мишкольцская – полностью;
  • улица Можайского – полностью;
  • улица Молодежная – полностью;
  • улица Московская – полностью;
  • Московское шоссе – полностью;
  • улица Мохова – полностью;
  • улица Народная – полностью;
  • улица Новгородская – полностью;
  • переулок Новый – полностью;
  • переулок Огородный – полностью;
  • Окружное шоссе – полностью;
  • улица Октябрьская – полностью;
  • Осановский проезд – полностью;
  • улица Охмыльцевская – полностью;
  • улица Панкратова – полностью;
  • переулок Паровозный – полностью;
  • улица Первомайская – полностью;
  • 1 микрорайон ГПЗ-23 – полностью;
  • улица Петина – полностью;
  • улица Петрозаводская – полностью;
  • улица Пионерская – полностью;
  • улица Пирогова – полностью;
  • проспект Победы – полностью;
  • улица Поселковая – полностью;
  • переулок Поселковый – полностью;
  • Пошехонское шоссе – полностью;
  • улица Поэта Александра Романова – полностью;
  • улица Предтеченская – полностью;
  • улица Преображенского – полностью;
  • Пречистенская набережная – полностью;
  • улица Пригородная – полностью;
  • улица Пролетарская – полностью;
  • улица Промышленная – полностью;
  • улица Профсоюзная – полностью;
  • переулок Прядильный – полностью;
  • улица Прядильщиков – полностью;
  • переулок Прямой – полностью;
  • улица Псковская – полностью;
  • улица Пугачева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 13;
  • улица Путейская – полностью;
  • улица Пушкинская – полностью;
  • улица Рабочая – полностью;
  • улица Развития – полностью;
  • переулок Раздельный – полностью;
  • улица Республиканская – полностью;
  • улица Рождественская – полностью;
  • улица Сергея Орлова – полностью;
  • улица Сергея Преминина – полностью;
  • Советский проспект – полностью;
  • переулок Содемский – полностью;
  • улица Солодунова – полностью;
  • улица Спирина – полностью;
  • улица Текстильщиков – полностью;
  • улица Тендрякова – полностью;
  • микрорайон Тепличный – полностью;
  • переулок Технический – полностью;
  • переулок Ткацкий – полностью;
  • улица Товарная – полностью;
  • переулок Топливный – полностью;
  • Торговая площадь – полностью;
  • улица Трактористов – полностью;
  • улица Транспортная – полностью;
  • улица Турундаевская – полностью;
  • переулок Турундаевский – полностью;
  • улица Угловая – полностью;
  • улица Ударников – полностью;
  • переулок Узкий – полностью;
  • переулок Февральский – полностью;
  • переулок Флотский – полностью;
  • улица Центральная – полностью;
  • улица Челюскинцев – полностью;
  • улица Щетинина – полностью;
  • улица Элеваторная – полностью;
  • улица Южакова – полностью;
  • улица Южная – полностью;
  • улица Южная роща – полностью;
  • улица Ягодная – полностью;
  • улица Ярославская – полностью;
  • улица Яшина – полностью.
  • Деревня Рубцово – полностью.

Давление воды будет снижено в домах по следующим адресам:

  • переулок Водников – полностью;
  • улица Гоголя – полностью;
  • улица Горького – полностью (за исключением домов №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160);
  • улица Добролюбова – полностью;
  • улица Комсомольская – полностью;
  • улица Красноармейская – полностью;
  • улица Лаврова – полностью;
  • улица Малая Сибирская – полностью;
  • улица Некрасова – полностью;
  • Ново-Архангельское шоссе – полностью;
  • улица Энгельса – полностью;
  • улица Чернышевского – полностью.

На период отключения воды автоцистерны «Вологдагорводоканала» будут разводить воду по следующему графику: 

  1. ул. Авксентьевского, д. 3    с 14.00 до 17.00
  2. ул. Благовещенская, д. 65    с 10.00 до 13.00
  3. ул. Ветошкина – ул. Яшина    с 14.00 до 17.00
  4. ул. Возрождения, д. 74в    с 14.00 до 17.00
  5. ул. Воркутинская, д. 8    с 18.00 до 21.00
  6. ул. Гагарина, д. 71    с 14.00 до 17.00
  7. ул. Гончарная, д. 10    с 18.00 до 21.00
  8. 1мкр. ГПЗ-23, между д. 6 и д. 8    с 18.00 до 21.00
  9. ул. Казакова, д. 13    с 14.00 до 17.00
  10. ул. Ленинградская, 101а    с 10.00 до 13.00
  11. пер. Локомотивный, д. 2    с 10.00 до 13.00
  12. ул. Маяковского, д. 26    с 18.00 до 21.00
  13. ул. Маршала Конева, д. 8а    с 10.00 до 13.00
  14. ул. Маршала Конева, д. 22    с 18.00 до 21.00
  15. ул. Мира, д.82 (ТЦ «Оазис»)    с 10.00 до 13.00
  16. ул. Мишкольцская, д. 3    с 14.00 до 17.00
  17. ул. Новгородская, д. 5    с 10.00 до 13.00
  18. Окружное шоссе, д. 26    с 18.00 до 21.00
  19. ул. Пионерская, д. 24    с 10.00 до 13.00
  20. ул. Пирогова – ул. Козленская    с 18.00 до 21.00
  21. ул. Псковская, д. 11в    с 18.00 до 21.00
  22. ул. Сергея Преминина, между д. 4 и д. 6    с 14.00 до 17.00
  23. ул. Текстильщиков, д. 16    с 14.00 до 17.00
  24. мкр. Тепличный, д. 2    с 10.00 до 13.00
  25. ул. Щетинина, д. 21    с 10.00 до 13.00
  26. ул. Ярославская, д. 8    с 14.00 до 17.00
  27. ул. Ярославская, д. 17    с 18.00 до 21.00
  28. ул. Ярославская, д. 34    с 10.00 до 13.00
Тэги: водоснабжение

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