Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что в администрации города решили перенести массовое отключение воды в областной столице из-за ремонтов.
Как ранее сообщал NewsVo, изначально планировалось, что в большей части города будет ограничено водоснабжение с 22:00 13 августа до 21:00 15 августа. В это время сотрудники «Вологдагорводоканала» планировали заменить запорную арматуру на водоводе диаметром 800 миллиметров, пролегающем по улице Александра Клубова, а также на насосной станции, расположенной по адресу: улица Ильюшина, д. 30а.
При этом, как объяснил Воропанов, отключение потребуется и из-за строительства базы МЧС на улице Мохова. Изначально «Водоканал» планировал провести эти работы в другое время и отключить город от воды еще раз. В итоге было принято решение в одни и те же даты — с 20 по 22 августа.
— Было принято решение перенести отключение воды с 13 по 15 августа на неделю. То есть отключение будет 20 числа, в пятницу вечером, до 8 утра воскресенья, 22 числа. Считаю, что правильнее будет сделать за раз сразу две масштабные работы, — пояснил Воропанов.
На указанный период водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:
- улица Авксентьевского – полностью;
- микрорайон Ананьино – полностью;
- набережная 6 Армии – дома №№ 207а, 209, 211, 213, 215а;
- улица Архангельская – полностью;
- площадь Бабушкина – полностью;
- улица Благовещенская – полностью;
- улица Болонина – полностью;
- переулок Ботанический – полностью;
- переулок Верхний – полностью;
- улица Ветошкина – полностью;
- улица Возрождения – полностью;
- улица Воркутинская – полностью;
- улица Воровского – полностью;
- улица Восточная – полностью;
- улица Гагарина – полностью;
- улица Галкинская – полностью;
- улица Герцена – полностью;
- улица Говоровская – полностью;
- проезд Говоровский – полностью;
- улица Гончарная – полностью;
- улица Горького – дома №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160;
- переулок Грязовецкий – полностью;
- улица Дзержинского – полностью;
- переулок Детский – полностью;
- переулок Долгий – полностью;
- улица Евковская – полностью;
- улица Западная – полностью;
- переулок Западный – полностью;
- улица Зеленая – полностью;
- улица Зосимовская – полностью;
- улица Ильюшина – полностью;
- переулок Индивидуальный – полностью;
- улица Индустриальная – полностью;
- переулок Индустриальный – полностью;
- улица 3 Интернационала – полностью;
- улица Казакова – полностью;
- улица Кирова – полностью;
- улица Кирпичная – полностью;
- улица Козленская – полностью;
- улица Коничева – полностью;
- улица Копанка – полностью;
- улица Космонавта Беляева – полностью;
- улица Копрецовская – полностью;
- улица Костромская – полностью;
- переулок Крайний – полностью;
- улица Крюк – полностью;
- улица Левичева – полностью;
- улица Ленина – полностью;
- улица Ленинградская – полностью;
- улица Ленинградский тупик – полностью;
- улица Лермонтова – полностью;
- улица Лечебная – полностью;
- улица Ловенецкого – полностью;
- переулок Локомотивный – полностью;
- улица Мальцева – полностью;
- улица Маршала Конева – полностью;
- улица Марии Ульяновой – полностью;
- улица Машиностроительная – дома №№ 3, 4, 4а, 5, 7а, 12;
- улица Маяковского – полностью;
- улица Медуницинская – полностью;
- улица Мира – полностью;
- улица Мишкольцская – полностью;
- улица Можайского – полностью;
- улица Молодежная – полностью;
- улица Московская – полностью;
- Московское шоссе – полностью;
- улица Мохова – полностью;
- улица Народная – полностью;
- улица Новгородская – полностью;
- переулок Новый – полностью;
- переулок Огородный – полностью;
- Окружное шоссе – полностью;
- улица Октябрьская – полностью;
- Осановский проезд – полностью;
- улица Охмыльцевская – полностью;
- улица Панкратова – полностью;
- переулок Паровозный – полностью;
- улица Первомайская – полностью;
- 1 микрорайон ГПЗ-23 – полностью;
- улица Петина – полностью;
- улица Петрозаводская – полностью;
- улица Пионерская – полностью;
- улица Пирогова – полностью;
- проспект Победы – полностью;
- улица Поселковая – полностью;
- переулок Поселковый – полностью;
- Пошехонское шоссе – полностью;
- улица Поэта Александра Романова – полностью;
- улица Предтеченская – полностью;
- улица Преображенского – полностью;
- Пречистенская набережная – полностью;
- улица Пригородная – полностью;
- улица Пролетарская – полностью;
- улица Промышленная – полностью;
- улица Профсоюзная – полностью;
- переулок Прядильный – полностью;
- улица Прядильщиков – полностью;
- переулок Прямой – полностью;
- улица Псковская – полностью;
- улица Пугачева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 13;
- улица Путейская – полностью;
- улица Пушкинская – полностью;
- улица Рабочая – полностью;
- улица Развития – полностью;
- переулок Раздельный – полностью;
- улица Республиканская – полностью;
- улица Рождественская – полностью;
- улица Сергея Орлова – полностью;
- улица Сергея Преминина – полностью;
- Советский проспект – полностью;
- переулок Содемский – полностью;
- улица Солодунова – полностью;
- улица Спирина – полностью;
- улица Текстильщиков – полностью;
- улица Тендрякова – полностью;
- микрорайон Тепличный – полностью;
- переулок Технический – полностью;
- переулок Ткацкий – полностью;
- улица Товарная – полностью;
- переулок Топливный – полностью;
- Торговая площадь – полностью;
- улица Трактористов – полностью;
- улица Транспортная – полностью;
- улица Турундаевская – полностью;
- переулок Турундаевский – полностью;
- улица Угловая – полностью;
- улица Ударников – полностью;
- переулок Узкий – полностью;
- переулок Февральский – полностью;
- переулок Флотский – полностью;
- улица Центральная – полностью;
- улица Челюскинцев – полностью;
- улица Щетинина – полностью;
- улица Элеваторная – полностью;
- улица Южакова – полностью;
- улица Южная – полностью;
- улица Южная роща – полностью;
- улица Ягодная – полностью;
- улица Ярославская – полностью;
- улица Яшина – полностью.
- Деревня Рубцово – полностью.
Давление воды будет снижено в домах по следующим адресам:
- переулок Водников – полностью;
- улица Гоголя – полностью;
- улица Горького – полностью (за исключением домов №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160);
- улица Добролюбова – полностью;
- улица Комсомольская – полностью;
- улица Красноармейская – полностью;
- улица Лаврова – полностью;
- улица Малая Сибирская – полностью;
- улица Некрасова – полностью;
- Ново-Архангельское шоссе – полностью;
- улица Энгельса – полностью;
- улица Чернышевского – полностью.
На период отключения воды автоцистерны «Вологдагорводоканала» будут разводить воду по следующему графику:
- ул. Авксентьевского, д. 3 с 14.00 до 17.00
- ул. Благовещенская, д. 65 с 10.00 до 13.00
- ул. Ветошкина – ул. Яшина с 14.00 до 17.00
- ул. Возрождения, д. 74в с 14.00 до 17.00
- ул. Воркутинская, д. 8 с 18.00 до 21.00
- ул. Гагарина, д. 71 с 14.00 до 17.00
- ул. Гончарная, д. 10 с 18.00 до 21.00
- 1мкр. ГПЗ-23, между д. 6 и д. 8 с 18.00 до 21.00
- ул. Казакова, д. 13 с 14.00 до 17.00
- ул. Ленинградская, 101а с 10.00 до 13.00
- пер. Локомотивный, д. 2 с 10.00 до 13.00
- ул. Маяковского, д. 26 с 18.00 до 21.00
- ул. Маршала Конева, д. 8а с 10.00 до 13.00
- ул. Маршала Конева, д. 22 с 18.00 до 21.00
- ул. Мира, д.82 (ТЦ «Оазис») с 10.00 до 13.00
- ул. Мишкольцская, д. 3 с 14.00 до 17.00
- ул. Новгородская, д. 5 с 10.00 до 13.00
- Окружное шоссе, д. 26 с 18.00 до 21.00
- ул. Пионерская, д. 24 с 10.00 до 13.00
- ул. Пирогова – ул. Козленская с 18.00 до 21.00
- ул. Псковская, д. 11в с 18.00 до 21.00
- ул. Сергея Преминина, между д. 4 и д. 6 с 14.00 до 17.00
- ул. Текстильщиков, д. 16 с 14.00 до 17.00
- мкр. Тепличный, д. 2 с 10.00 до 13.00
- ул. Щетинина, д. 21 с 10.00 до 13.00
- ул. Ярославская, д. 8 с 14.00 до 17.00
- ул. Ярославская, д. 17 с 18.00 до 21.00
- ул. Ярославская, д. 34 с 10.00 до 13.00