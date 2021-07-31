Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа

Из-за крупных работ на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение в Вологде с 13 по 15 августа.

Сотрудники «Вологдагорводоканала» заменят запорную арматуру на водоводе диаметром 800 миллиметров, пролегающем по улице Александра Клубова, а также на насосной станции, расположенной по адресу: улица Ильюшина, д. 30а.

В связи с этим в большей части областной столицы будет ограничено водоснабжение с 22:00 13 августа до 21:00 15 августа.

– Дефект был обнаружен на одном из магистральных водоводов, который распределяет воду по значительной части города. Для его устранения необходимо осушить трубы, поэтому было принято решение ограничить водоснабжение на время ремонта. Также утечка была обнаружена и на улице Ильюшина. Работы было решено объединить. При этом выбрали выходные дни, когда значительная часть населения уезжает из города, чтобы минимизировать неудобства для вологжан. Ремонт будет вестись круглосуточно, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

На указанный период водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:

улица Авксентьевского – полностью;

микрорайон Ананьино – полностью;

набережная 6 Армии – дома №№ 207а, 209, 211, 213, 215а;

улица Архангельская – полностью;

площадь Бабушкина – полностью;

улица Благовещенская – полностью;

улица Болонина – полностью;

переулок Ботанический – полностью;

переулок Верхний – полностью;

улица Ветошкина – полностью;

улица Возрождения – полностью;

улица Воркутинская – полностью;

улица Воровского – полностью;

улица Восточная – полностью;

улица Гагарина – полностью;

улица Галкинская – полностью;

улица Герцена – полностью;

улица Говоровская – полностью;

проезд Говоровский – полностью;

улица Гончарная – полностью;

улица Горького – дома №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160;

переулок Грязовецкий – полностью;

улица Дзержинского – полностью;

переулок Детский – полностью;

переулок Долгий – полностью;

улица Евковская – полностью;

улица Западная – полностью;

переулок Западный – полностью;

улица Зеленая – полностью;

улица Зосимовская – полностью;

улица Ильюшина – полностью;

переулок Индивидуальный – полностью;

улица Индустриальная – полностью;

переулок Индустриальный – полностью;

улица 3 Интернационала – полностью;

улица Казакова – полностью;

улица Кирова – полностью;

улица Кирпичная – полностью;

улица Козленская – полностью;

улица Коничева – полностью;

улица Копанка – полностью;

улица Космонавта Беляева – полностью;

улица Копрецовская – полностью;

улица Костромская – полностью;

переулок Крайний – полностью;

улица Крюк – полностью;

улица Левичева – полностью;

улица Ленина – полностью;

улица Ленинградская – полностью;

улица Ленинградский тупик – полностью;

улица Лермонтова – полностью;

улица Лечебная – полностью;

улица Ловенецкого – полностью;

переулок Локомотивный – полностью;

улица Мальцева – полностью;

улица Маршала Конева – полностью;

улица Марии Ульяновой – полностью;

улица Машиностроительная – дома №№ 3, 4, 4а, 5, 7а, 12;

улица Маяковского – полностью;

улица Медуницинская – полностью;

улица Мира – полностью;

улица Мишкольцская – полностью;

улица Можайского – полностью;

улица Молодежная – полностью;

улица Московская – полностью;

Московское шоссе – полностью;

улица Мохова – полностью;

улица Народная – полностью;

улица Новгородская – полностью;

переулок Новый – полностью;

переулок Огородный – полностью;

Окружное шоссе – полностью;

улица Октябрьская – полностью;

Осановский проезд – полностью;

улица Охмыльцевская – полностью;

улица Панкратова – полностью;

переулок Паровозный – полностью;

улица Первомайская – полностью;

1 микрорайон ГПЗ-23 – полностью;

улица Петина – полностью;

улица Петрозаводская – полностью;

улица Пионерская – полностью;

улица Пирогова – полностью;

проспект Победы – полностью;

улица Поселковая – полностью;

переулок Поселковый – полностью;

Пошехонское шоссе – полностью;

улица Поэта Александра Романова – полностью;

улица Предтеченская – полностью;

улица Преображенского – полностью;

Пречистенская набережная – полностью;

улица Пригородная – полностью;

улица Пролетарская – полностью;

улица Промышленная – полностью;

улица Профсоюзная – полностью;

переулок Прядильный – полностью;

улица Прядильщиков – полностью;

переулок Прямой – полностью;

улица Псковская – полностью;

улица Пугачева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 13;

улица Путейская – полностью;

улица Пушкинская – полностью;

улица Рабочая – полностью;

улица Развития – полностью;

переулок Раздельный – полностью;

улица Республиканская – полностью;

улица Рождественская – полностью;

улица Сергея Орлова – полностью;

улица Сергея Преминина – полностью;

Советский проспект – полностью;

переулок Содемский – полностью;

улица Солодунова – полностью;

улица Спирина – полностью;

улица Текстильщиков – полностью;

улица Тендрякова – полностью;

микрорайон Тепличный – полностью;

переулок Технический – полностью;

переулок Ткацкий – полностью;

улица Товарная – полностью;

переулок Топливный – полностью;

Торговая площадь – полностью;

улица Трактористов – полностью;

улица Транспортная – полностью;

улица Турундаевская – полностью;

переулок Турундаевский – полностью;

улица Угловая – полностью;

улица Ударников – полностью;

переулок Узкий – полностью;

переулок Февральский – полностью;

переулок Флотский – полностью;

улица Центральная – полностью;

улица Челюскинцев – полностью;

улица Щетинина – полностью;

улица Элеваторная – полностью;

улица Южакова – полностью;

улица Южная – полностью;

улица Южная роща – полностью;

улица Ягодная – полностью;

улица Ярославская – полностью;

улица Яшина – полностью.

Деревня Рубцово – полностью.

Давление воды будет снижено в домах по следующим адресам:

переулок Водников – полностью;

улица Гоголя – полностью;

улица Горького – полностью (за исключением домов №№ 139, 145, 146, 148, 150, 156, 158, 160);

улица Добролюбова – полностью;

улица Комсомольская – полностью;

улица Красноармейская – полностью;

улица Лаврова – полностью;

улица Малая Сибирская – полностью;

улица Некрасова – полностью;

Ново-Архангельское шоссе – полностью;

улица Энгельса – полностью;

улица Чернышевского – полностью.

На период отключения воды автоцистерны «Вологдагорводоканала» будут разводить воду по следующему графику: