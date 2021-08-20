29 точек подвоза воды будут организованы в Вологде с 20 по 22 августа

В 29 точках будет организован подвоз воды в Вологде на период отключения водоснабжения 20-22 августа

Напомним, с 22:00 20 августа до 8:00 22 августа будет ограничено водоснабжение в большинстве домов Вологды. Причина – ремонтные работы по замене затвора на водоводе диаметром 800 миллиметров на улице Клубова, а также на насосной станции, на Ильюшина, 30а. Также в этот период планируется врезать в существующую сеть водоснабжения недавно построенный участок водопровода диаметром 600 мм на улице Мохова.

– По поручению мэра Вологды Сергея Воропанова было принято решение совместить несколько крупных работ на водоводах в один временной период. Вологдагорводоканал смог привлечь для работ подрядчиков и дополнительную технику. Ремонт будет вестись круглосуточно. Поэтому сроки отключения воды были сокращены, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

На время ремонтных работ без воды останутся дома центральной, западной и восточной частей города. Подробный список улиц и домов попадающих под отключение ранее публиковал NewsVo. В Заречье давление воды будет снижено. В микрорайонах Лукьяново, Прилуки и Станкозавод отключение водоснабжения производиться не будет.

По 29 адресам в разных микрорайонах города будет организован подвоз воды. Помимо этого, воду можно будет набрать из колонок, не попадающих под отключение:

1. ул. Александра Клубова, д. 35

2. ул. Александра Клубова, д. 45

3. ул. Александра Клубова, д. 41

4. ул. Александра Клубова, д. 61

5. ул. Александра Клубова, д. 62

6. ул. Александра Клубова, д. 68

7. ул. Александра Клубова, д. 71

8. ул. Александра Клубова, д. 77

9. ул. Горького, д. 11

10. ул. Граничная, д. 9

11. ул. Граничная, д. 13а

12. пер. 3-й Доронинский

13. ул. Ершовская, д. 25

14. ул. Железнодорожная, д. 2

15. ул. Железнодорожная, д. 28

16. ул. Железнодорожная, д. 44

17. ул. Железнодорожная, д. 35

18. ул. Железнодорожная, д. 86

19. ул. Железнодорожная, д. 114

20. ул. Заречная – ул. Гиляровского

21. ул. Карла Маркса, д. 54

22. ул. Карла Маркса – ул. Мудрова

23. ул. Карла Маркса – ул. Саммера

24. ул. Колхозная, д. 9

25. ул. Колхозная, д. 13

26. ул. Колхозная, д. 14

27. ул. Колхозная, д. 32

28. ул. Колхозная, д. 55

29. ул. Колхозная, д. 65

30. ул. Короткая, д. 11

31. ул. Короткая, д. 31

32. ул. Кубинская, д. 12

33. ул. Кувшиновская, д. 16

34. ул. Лукьяновская, д. 3

35. ул. Луначарского, д. 33

36. ул. Луначарского, д. 38

37. ул. Луначарского, д. 53

38. ул. Михаила Поповича, д. 17

39. ул. Мудрова – ул. Образцова

40. набережная 6 Армии, д. 101

41. Ново-Архангельское шоссе, д. 11

42. ул. Образцова – ул. Гиляровского

43. ул. Образцова – ул. Саммера

44. ул. Овражная, д. 4

45. ул. Ольховая, д. 10

46. ул. Ольховая, д. 18

47. ул. Ольховая, д. 30

48. ул. Ольховая – ул. Мудрова

49. ул. Открытая – ул. Тихая

50. ул. Полярная, д. 6

51. ул. Полярная, д. 106

52. ул. Полярная, д. 52

53. ул. Полярная, д. 60

54. ул. Полярная – ул. Саммера

55. ул. Полярная – ул. Гиляровского

55. ул. Прилуцкая, д. 8

56. ул. Пугачева, д. 59

57. ст. Рыбкино

58. ул. Рыбная, д. 22

59. ул. Рыбная, д. 16

60. ул. Самойло – ул. Заречная

61. ул. Самойло – ул. Образцова

62. ул. Самойло – ул. Полярная

63. ул. Солнечная, д. 18

64. ул. Сиреневая, д. 34

65. ул. Слободская, д. 11

66. ул. Слободская, д. 19

67. ул. Слободская, д. 29

68. ул. Чапаева, д. 15

69. ул. Чапаева, д. 31

70. ул. Чкалова – ул. Михаила Поповича

71. ул. Чернышевского, д. 124

72. ул. Энгельса – ул. Гоголя

