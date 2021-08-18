Новый жилой корпус достроили в Устюженском доме социального обслуживания

18.08.2021 [Общество]

Новый жилой корпус достроили в Устюженском доме социального обслуживания. Объект был построен в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Стоимость составила 129,4 миллионов рублей, 80% из которых - средства федерального бюджета.

– Здесь есть уютные жилые комнаты, в которых будут размещать по два человека, лечебно-трудовые мастерские, помещения для организации творческой деятельности, актовый зал, столовая и пищеблок, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В Устюженском доме соцобслуживания проживают люди, которые нуждаются в постоянном присмотре. 

– Ранее инвалидов размещали в одноэтажных деревянных корпусах, что было небезопасно. Сейчас таких корпусов нет, построены современные кирпичные здания. Уверена, что проживание, отдых и реабилитация будут проходить здесь на новом качественном уровне, – подчеркнула заместитель Губернатора области Лариса Каманина. 

Сообщается, что благодаря вводу в эксплуатацию нового жилого корпуса, этот дом социального обслуживания сможет принять до 150 пожилых вологжан и инвалидов и создать новые рабочие места в Устюженском районе.
Ранее NewsVo сообщал, что завершить строительство планировалось до 1 июня этого года.

Аукцион по поиску подрядчика на завершение строительства жилого комплекса дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов в селе Михайловское был объявлен весной 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 114, 29 млн рублей. В итоге аукцион выиграло ООО «Термоизолстрой»: зарегистрировано в Вологде в 2001 году, директор - Игорь Цветков. Фирма предложила выполнить работы за 102 млн рублей. 

На сайте интерната есть информация, что первый пусковой блок нового здания на 45 мест улучшенной комфортности был сдан в Михайловском в 2005 году. Его строительство понадобилось после того, как в 1999 году в одном из деревянных корпусов учреждения произошел пожар, в котором погибли 22 человека. 

В 2007 году после реконструкции здания конторы был открыт еще один корпус на 25 человек. В 2017 году открылось новое отделение в деревне Малое Восное на 50 мест. Ранее здесь располагался Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
 

Тэги: инвалиды, пенсионеры, демография, дом престарелых

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