Корпус дома-интерната для инвалидов в Устюженском районе обещают достроить к лету

Завершить строительство жилого комплекса дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов в селе Михайловское Устюженского дома планируют к лету 2021 года. На строительство объекта из федерального и областного бюджетов выделено более 116 млн рублей.

«Работы ведутся в соответствии с запланированным графиком. Если в мае 2020 года только проводилась подготовительная работа по строительству первого блока жилого комплекса АУ СО ВО „Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов“, то уже сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 67%. Завершить строительство планируется до 1 июня текущего года. Благодаря новому корпусу в учреждении появится пищеблок, обеденный зал, трудовые мастерские, а также 18 дополнительных мест для граждан пожилого возраста и инвалидов, что, несомненно, благоприятным образом отразится на жизни проживающих в учреждении вологжан», — отметил начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области Александр Ершов.

Ранее NewsVo сообщал, что аукцион по поиску подрядчика на завершение строительства жилого комплекса дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов в селе Михайловское был объявлен весной 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 114, 29 млн рублей. В итоге аукцион выиграло ООО «Термоизолстрой»: зарегистрировано в Вологде в 2001 году, директор - Игорь Цветков. Фирма предложила выполнить работы за 102 млн рублей.

На сайте интерната есть информация, что первый пусковой блок нового здания на 45 мест улучшенной комфортности был сдан в Михайловском в 2005 году. Его строительство понадобилось после того, как в 1999 году в одном из деревянных корпусов учреждения произошел пожар, в котором погибли 22 человека. В 2007 году после реконструкции здания конторы был открыт еще один корпус на 25 человек. В 2017 году открылось новое отделение в деревне Малое Восное на 50 мест. Ранее здесь располагался Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.