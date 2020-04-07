В Устюженском районе ищут подрядчика на достройку дома-интерната для инвалидов

В Устюженском районе ищут подрядчика на завершение строительства жилого комплекса дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов в селе Михайловское. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 114, 2 млн рублей.

Заявки принимаются до 14 апреля, подрядчика выберут 16 апреля. Согласно аукционной документации, все работы должны быть выполнены до конца мая 2021 года.

На сайте интерната есть информация, что первый пусковой блок нового здания на 45 мест улучшенной комфортности был сдан в Михайловском в 2005 году. Его строительство понадобилось после того, как в 1999 году в одном из деревянных корпусов учреждения произошел пожар, в котором погибли 22 человека. В 2007 году после реконструкции здания конторы был открыт еще один корпус на 25 человек. В 2017 году открылось новое отделение в деревне Малое Восное на 50 мест. Ранее здесь располагался Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.