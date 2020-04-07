В Устюженском районе ищут подрядчика на достройку дома-интерната для инвалидов

07.04.2020 [Общество]

В Устюженском районе ищут подрядчика на завершение строительства жилого комплекса дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов в селе Михайловское. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 114, 2 млн рублей.

Заявки принимаются до 14 апреля, подрядчика выберут 16 апреля. Согласно аукционной документации, все работы должны быть выполнены до конца мая 2021 года.

На сайте интерната есть информация, что первый пусковой блок нового здания на 45 мест улучшенной комфортности был сдан в Михайловском в 2005 году. Его строительство понадобилось после того, как в 1999 году в одном из деревянных корпусов учреждения произошел пожар, в котором погибли 22 человека. В 2007 году после реконструкции здания конторы был открыт еще один корпус на 25 человек. В 2017 году открылось новое отделение в деревне Малое Восное на 50 мест. Ранее здесь располагался Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

Тэги: Строительство, интернаты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
Олег Кувшинников: режим самоизоляции в Вологодской области может быть продлен
03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

24255
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Устюженском районе ищут подрядчика на достройку дома-интерната для инвалидов
Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» в этом году пройдет в онлайн-режиме
Двух череповчан обманули на 27 тысяч рублей при покупке игровых приставок в интернете
В Вологде увеличат количество автобусов на маршрутах к медучреждениям
В медицинском информационном центре Вологодской области передумали покупать кофемашину за 158 тысяч рублей
Вологжанин напал с ножницами на женщину-полицейского
Сказки Белозерского края можно послушать на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10303
0
07.04.2020 [БлогоVO]

В этом году там всё ожидаемо разъехалось

53
0
07.04.2020 [Обзор Прессы]

В Вологде — где? И — когда? Градостроительные коллизии несостоявшейся столицы

177
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика