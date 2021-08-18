Стенды с фотографиями животных из приюта установили в двух парках Череповца. На стендах размещена информация о животных, которые ищут дом.

– Домашним животным не выжить без человека, каждому нужен хозяин, – говорят инициаторы установки стендов, волонтёры общественной организации «Быть человеком». – В приютах сотни собак и кошек, которые ждут своего человека. Мы очень надеемся, что люди, гуляющие в «Парке 200-летия города Череповца» и в «Парке ленинского комсомола», обратят внимание на эти очаровательные мордашки, и кто-то найдёт себе друга.

Общественная организация «Быть человеком» – это сообщество для всех владельцев и любителей животных Череповца. Волонтёры выиграли городскую субсидию на проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». Цели этого проекта – воспитание гуманного отношения к животным, а также снижение численности бездомных собак и кошек.

– Мы не раз встречались с зоозащитниками, думали, как помочь бездомным животным. Первостепенная задача – это, конечно, помощь приютам, которые уже работают, создать муниципальный приют. Дело не быстрое, но двигаемся в этом направлении. И конечно, нужно помочь брошенным собакам и кошкам попасть скорее в семью. Такие стенды — один из способов. Еще стенды можно устанавливать на автобусных остановках, в скверах, торговых центрах. Чем больше информации будет у череповчан, тем быстрее животные найдут свой дом», — рассказал Cherinfo.ru депутат Госдумы Алексей Канаев.

Ранее NewsVo рассказывал, что этим летом на маршрут в Череповце вышли «кототрамвай» и «пёсотрамвай». На эти трамваи нанесены QR-коды, с помощью которых, горожане могут узнать о животных, живущих в череповецких приютах.