В Череповце появился «пёсотрамвай»

«Пёсотрамвай» вышел на маршрут № 4 в Череповце. Это обычный трамвай, на котором есть информация о череповецких приютах для животных, сообщает официальный сайт Череповца. Вагоны раскрашены в ярко-жёлтый цвет, сбоку – изображение собаки, а также фразы «Лучше друга ты не найдешь» и «Возьми друга из приюта».

Помимо этого, на двери вагонов нанесены QR-коды, по которым можно перейти на страницы череповецких приютов для животных и узнать, какие собаки в данный момент нуждаются в новом доме и заботливых хозяевах.

Напомним, с середины июля в городе металлургов ездит ещё и «кототрамвай» с информацией о бездомных кошках.

Организаторы – зоозащитники, представители «Электротранса» и мэрии города – надеются, что, благодаря такой позитивной подаче информации, животные скорее смогут обрести новый дом.