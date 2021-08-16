Вологодский губернатор рассказал о состоянии попавших в ДТП паломников

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области туристов.

— На борту находилось 47 человек, все вологжане, в том числе двое детей. Сейчас четыре человека госпитализировано во Владимирской области с ушибами и травмами, 36 человек находятся на амбулаторном лечении, все они уже вернулись в Вологодскую область. Департамент здравоохранения по моему поручению держит на контроле ситуацию с оказанием медпомощи. По сообщению департамента, на сегодня состояние всех, кто ехал в автобусе, стабильное и удовлетворительное, — сказал Кувшинников в ходе оперативного совещания 16 августа в правительстве Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, выехавший из Вологды туристический автобус попал в ДТП в Александровском районе Владимирской области. Авария произошла около трех часов ночи 14 августа.

По данным регионального УМВД, автобус Neoplan столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети сообщил, что автобус с туристами ехал из Вологды в Москву.

На странице администрации Александровского района Владимирской области в соцсети опубликованы фамилии доставленных в больницу туристов. Чиновники также сообщают, что после ДТП всех людей, которые ехали в автобусе, доставили в пункт временного размещения в кафе «Успех». Пассажиры были обеспечены питанием.

Судя по номеру туроператора, который предоставляют местная администрация, эту поездку в Москву организовывала фирма «Мечта тур». В группе туроператора в соцсети также есть информация о планируемом на 13–14 августа туре к мощам Матроны.

По данным прокуратуры, автобус Neoplan Cityliner принадлежит ООО «Междуречье-Авто» (зарегистрировано в деревне Родионцево Вологодской области). В ночь на субботу автобус выехал из Ярославля в сторону Москвы. Деятельность перевозчика сейчас проверяют правоохранители.