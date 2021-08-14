Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву

Выехавший из Вологды туристический автобус попал в ДТП в Александровском районе Владимирской области. Авария произошла около трех часов ночи 14 августа.

По данным регионального УМВД, автобус Neoplan столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом. В автобусе находились 47 человек: 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. По данным администрации Александровского района, большинство из них до конца дня отправятся обратно домой, за ними уже прибыл новый автобус из Вологды.

Сначала сообщалось о 22 пострадавших, позже — о 16. В стационаре находятся шесть пациентов. Их состояние оценивается как средней и легкой тяжести. В прокуратуре вероятной причиной аварии назвали нарушение скоростного режима водителем автобуса.

«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок», — сообщила ТАСС представитель прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.

По факту ДТП организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины аварии, сообщает управление СКР по Владимирской области.

UPD: Губернатор Вологодской области заявил, что в аварии пострадали 22 человека.

— В результате аварии 22 пассажира автобуса, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Александровскую ЦРБ. 6 человек госпитализированы, — написал в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Он также сообщил, что дал поручение связаться с больницей и узнать о состоянии пострадавших вологжан.

