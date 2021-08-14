Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района

Прокуратура Вологодской области проверит деятельность перевозчика, автобус которого попал в ДТП на трассе во Владимирской области.

«В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности перевозчика, а также соблюдения им требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, автобус Neoplan Cityliner принадлежит ООО «Междуречье-Авто» (зарегистрировано в деревне Родионцево Вологодской области). В ночь на субботу автобус выехал из Ярославля в сторону Москвы.

Как ранее сообщал NewsVo, выехавший из Вологды туристический автобус попал в ДТП в Александровском районе Владимирской области. Авария произошла около трех часов ночи 14 августа.

По данным регионального УМВД, автобус Neoplan столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом. В автобусе находились 47 человек: 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. Травмы получили 22 человека, из них шесть госпитализированы.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети сообщил, что автобус с туристами ехал из Вологды в Москву.

«Пассажиров, которые не пострадали в ДТП, доставит в Москву дополнительный автобус, направленный туроператором. Дал поручение связаться с больницей и узнать о состоянии пострадавших вологжан. Окажем необходимую помощь», — отметил Кувшинников.

На странице администрации Александровского района Владимирской области в соцсети опубликованы фамилии доставленных в больницу туристов. Чиновники также сообщают, что после ДТП всех людей, которые ехали в автобусе, доставили в пункт временного размещения в кафе "Успех". Пассажиры были обеспечены питанием. В 9 утра на место прибыл автобус из Вологды, который заберет туристов после проведения всех необходимых следственных действий.

Судя по номеру туроператора, который предоставляют местная администрация, эту поездку в Москву организовывала фирма "Мечта тур". В группе туроператора в соцсети также есть информация о планируемом на 13-14 августа туре к мощам Матроны.