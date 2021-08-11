Места для размещения фонтана за 100 млн рублей в Вологде обсудили на городском Общественном совете

11.08.2021 [Общество]

В Вологде состоялось заседание городского Общественного совета, на котором обсуждались места для размещения фонтана.

– Фонтан планируется построить к 875-летию города, которое отмечается летом 2022 года. Средства на его возведение в размере 100 млн рублей выделил Губернатор Олег Кувшинников. Об этом он заявил во время объезда инфраструктурных объектов областного центра, – сообщает Администрация города Вологды. 

На обсуждение общественного совета было представлено шесть возможных площадок для строительства фонтана. Изначально варианты мест предлагали сами жители, затем члены Общественного совета Вологды вместе с экспертами рассмотрели территории с технической, градостроительной и финансовой точек зрения. Специалисты предварительно проверили сети, проанализировали плюсы и минусы территории. 

После этого на обсуждение были вынесены следующие площадки: 

  • аллея на проспекте Победы, 
  • площадь у ЦУМа, 
  • площадь Дрыгина, 
  • площадь Федулова, 
  • площадь Революции,
  • площадь Чайковского. 

Сообщается, что большинство членов Общественного совета Вологды высказались за то, чтобы фонтан располагался в центре города. Но, как выяснилось, не любая площадка для этого подходит.

– Из всех предложенных вариантов я выбрала бы аллею на проспекте Победы. Фонтан - некий знак, который посвящен глобальному событию. Он должен быть виден и заметен. Думаю, что пространство у ЦУМа камерное, уютное и приватное. Проспект Победы был бы более заметен. Нужно помнить, что это исторический центр города, бывшая Гостинодворская улица, - считает архитектор-реставратор, старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ Елена Никитина. 

Жители Вологды в социальных сетях жители города предлагали установить фонтан на площади Революции потому, что в 50-е годы XX века здесь был такой объект и он смотрелся гармонично.

– Решение о размещении любых, особенно крупных объектов должно приниматься одновременно с разработкой комплексной стратегии развития этого места. Площадь Революции находится в исторической части города, это многофункциональная территория, там много разных объектов, которые должны повлиять на будущее развитие площади. Я бы рекомендовала провести комплексную оценку развития этой территории, транспортный, исторический анализы, общественные обсуждения, связанные с будущим развитием площади, проработать функциональность, вопрос озеленения и после этого определить будущий образ территории, в том числе рассмотреть возможность или невозможность организации фонтана. Если сейчас установить фонтан, то есть риск не учесть важные моменты. И при разработке концепции окажется, что он, например, заблокировал важные пешеходные проходы или занял слишком много места и не позволяет полностью раскрыть функционал пространства. В таком случае либо придется подстраивать проект, либо переделывать фонтан. А это неэффективное использование средств, – высказала мнение федеральный спикер, партнер архитектурного бюро «ORCHESTRA DESIGN» Екатерина Гольдберг. 

Её поддержал и председатель Общественного совета Вологды Анатолий Дианов, который сказал, что площадь Революции нужно реконструировать не точечно, а комплексно и в полном объеме – с колоссальными средствами для города и комплексным благоустройством. При этом, Дианов предложил разместить фонтан у ЦУМа, так как здесь, по его мнению, проходит большой поток вологжан.  

– Любая предложенная территория должна рассматриваться не только как точка установки фонтана, но и как важное городское место, которое мы хотим развивать, может быть, даже синхронизируя разные программы, – отметила советник Мэра Вологды по развитию городской среды, куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

– В качестве фонтана можно было бы разработать комплексную программу аэрации территории города. Сюда бы вошли сухие фонтаны, которые не сложно разместить. В эту разработку можно было бы включить питьевые фонтанчики, которых у нас также нет, – говорит председатель регионального отделения Союза архитекторов Вологодской области, заместитель начальника Госэкспертизы области Альберт Метский. 

В итоге, члены Общественного совета Вологды выбрали три приоритетные точки размещения нового объекта: аллея на проспекте Победы, площадь у ЦУМа и Торговая площадь. 

Сообщается, что в дальнейшем эти варианты общественники обсудят повторно, с учетом всех деталей. После этого итоговый список возможных мест для размещения фонтана вынесут на голосование, в ходе которого свое мнение смогут высказать и жители города.

Ранее NewsVo сообщал,  что с идеей построить в Вологде светодинамический фонтан, как в Череповце, губернатор впервые выступил в ходе своей прямой линии в  2018 году. Тогда из областного бюджета на строительство объекта обещали выделить 80 млн рублей. Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, хотели задать жителям. 

Весной 2021 года мэру Вологды Сергею Воропанову задали вопрос, когда же фонтан будет построен — с момента объявления об инициативе прошло три года. Тогда Воропанов сказал, что население приняло идею «прохладно». «Вы уж тогда определитесь, вам нужен этот фонтан или не нужен? — заявил мэр. 

В июне этого года, перед Днем города, губернатор Олег Кувшинников вновь заявил о выделении 100 млн рублей на реализацию проекта. Возвести фонтан планируют в 2022 году. 

Тэги: фонтаны, общественный совет, архитекторы, благоустройство

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