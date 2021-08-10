Администрация Вологды продает водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 6 млн рублей

Администрация Вологды вновь решила выставить на продажу здание водонапорной башни на улице Сергея Орлова вместе с земельным участком. На этот раз чиновники объявили аукцион по продаже муниципального имущества с начальной ценой в 6 млн рублей. Торги назначены на 27 августа, заявки принимаются до 24 августа.

Как ранее сообщал NewsVo, власти Вологды решили дешево продать водонапорную башню в центре города вместе с земельным участком осенью прошлого года. Четырехэтажное здание площадью 248,9 кв. метров всего за 1,5 млн. рублей досталось предпринимательнице Жанне Ивановой, которая как выяснилось, ранее арендовала постройку за 12 445 рублей в месяц (около 50 рублей за квадратный метр). В октябре Иванова направила в администрацию города заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ей имущества. Департамент имущественных отношений, как отмечают чиновники, не нашел оснований для отказа предпринимательнице в реализации права. Была проведена оценка "рыночной стоимости имущества", здание с участком оценили в 1 559 000 рублей.

Многих жителей города тогда удивило, что постройку в центре продают по такой низкой цене. Администрация в письме вологжанину Кириллу Шелепину объяснила это совокупностью разных факторов — нестандартной планировкой, отсутствием межэтажных перекрытий (на самом деле, судя по фото они есть, правда, возможно, не на всех этажах здания), сложностью подъема на второй и последующий этажи. Кроме того, по данным администрации, у башни нет парковочных мест (хотя вся территория имеет покрытие из брусчатки) и затруднен подъезда с центральных магистралей.

— Это просто бред — подъезд к зданию доступен с магистральной улицы Чернышевского. Так же можно подъехать со стороны улицы Мира, — пишет Шелепин.

Арендатор, который тогда получил право покупки башни, за годы аренды не начал приводить здание в порядок. Так, у сводов окон отваливается кладка, на крыше здания растут деревья. Ранее на этом объекте размещались антенны и оборудование операторов сотовой связи, о чем, как пояснили чиновники, ничего не знали в администрации города.

В итоге в начале 2021 года сделку заморозили из-за проверок контролирующих органов, а после мэр Вологды Сергей Воропанов отменил постановление от 11 ноября 2020 года № 1674 «Об условиях приватизации нежилого здания (водонапорной башни) по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 4б с земельным участком».



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