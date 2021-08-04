В Череповце задержали вандала, сломавшего голову фигуре кошки в парке «Серпантин»

04.08.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали вандала, сломавшего голову фигуре кошки в парке «Серпантин».

Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 июля. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

«В разговоре с дознавателем молодой человек рассказал, что сделав фото на память с фигурой кошки, он решил продемонстрировать приятелю навыки владения боевым искусством, отработав прием на арт-объекте», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. 21-летнему подозреваемому грозит до 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы, либо до трёх месяцев ареста.

Ранее newsVO сообщал, что топиарную фигуру «кошка с бантом» установили в марте. 25 июля у арт-объекта отвалилась голова. Выяснилось, что скульптуру задел ребёнок, проезжавший мимо на самокате, но, по словам очевидцев, повреждения на фигуре были заметны и ранее.

Тэги: вандализм, скульптура
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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