Житель Грязовецкого района получил восемь лет колонии за убийство соседа

В Грязовецком районе суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве соседа.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Парковой в деревне Коротыгино в ночь на 4 апреля 2021 года. Подсудимый заявил, что обнаружил тело погибшего и пытался отвести от себя подозрения, скрыв улики. 53-летний дядя помог ему спрятать одежду со следами крови и орудие преступления. После обыска обвиняемый признался в содеянном.

Мужчина пояснил, что выпивал с потерпевшим и тот дал ему 300 рублей на водку.

«После 2 часов ночи, он (подсудимый) услышал стук в дверь, знакомый кричал что-то по поводу денег и сигарет. Он вышел к нему в подъезд, чтобы успокоить. Тот не успокаивался, кричал. Он зашел обратно в квартиру, на кухне взял нож и вернулся в подъезд. Знакомый продолжал ругаться, он толкнул его левой рукой, потом замахнулся ножом и правой рукой нанес удар по шее. Знакомый упал, он проверил у него пульс, пульса не было. Он вернулся в квартиру, позвонил в полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как newsVO сообщал ранее в отношении дяди осуждённого возбуждено уголовное дело по факту укрывательства.