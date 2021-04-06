34-летний житель Грязовецкого района подозревается в убийстве соседа

В Грязовецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве соседа. Его задержали.

Тело потерпевшего с колото-резаным ранением шеи было обнаружено на площадке первого этажа подъезда дома на улице Парковой деревни Коротыгино в ночь на 4 апреля. О находке сообщил сам подозреваемый.

Следователи выяснили, что накануне мужчины вместе выпивали и поссорились, а свидетели видели на одежде подозреваемого следы, похожие на кровь.

«Как выяснилось в ходе первоначальных следственных действий, мужчина, позвонив полицейским, переоделся и попытался избавиться от окровавленных вещей. Часть из них он выбросил, а часть подложил в квартиру потерпевшего, где в это время спал отец погибшего, чтобы направить подозрения следствия в его адрес. Несмотря на это, следствием был проведен тщательный обыск в его собственном жилище и после того, как там обнаружились еще вещи со следами крови, мужчина признался в содеянном», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Задержанный пояснил, что ссора случилась из-за того, что погибший пришёл к нему домой и требовал вернуть давний долг. Во время конфликта он ударил потерпевшего ножом и оставил его на лестничной площадке.

Расследование продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.