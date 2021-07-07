Житель Грязовецкого района подозревается в укрывательстве убийства

07.07.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в укрывательстве.

Как newsVO сообщал ранее, 34-летний племянник подозреваемого обвиняется в убийстве соседа. Инцидент произошёл в доме на улице Парковой деревни Коротыгино 4 апреля. Мужчина увидел на одежде племянника кровь и тот сознался ему в том, что зарезал потерпевшего. Желая помочь младшему родственнику, подозреваемый спрятал его одежду и орудие преступления.

«О месте нахождения укрытых предметов мужчина правоохранителям ничего не сообщил, позднее их обнаружили следователи в ходе производства следственных действий», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, укрывательство, уголовное дело

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