Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке

Мужчина обманом увёз 12-летнюю девочку из Вологды в Московскую область.

Ранее NewsVo рассказывал, что 30 июля в Вологде объявили в розыск 12-летнюю Дарью Сочневу.

Вечером 31 июля появились сообщения, что девочка нашлась. Но при этом была неподтверждённая информация, что её увёз в Московскую область неизвестный мужчина.

Как выясняется, девочку обманом увёз из Вологды в Московскую область мужчина, который представился родственником её подруги по переписке.

– По версии следствия 12-летняя местная жительница вела переписку в социальной сети Instagram с пользователем, представившимся ей несовершеннолетней жительницей Московской области, с которой они договорились встретиться в ближайшее время, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области. – Утром 30 июля текущего года на встречу с малолетней прибыл житель Московской области и убедил девочку в том, что является родственником ее знакомой из социальной сети. Согласно доводам мужчины, он приехал в г. Вологду именно для того, чтобы организовать встречу девочек в Москве. В результате введенный в заблуждение ребенок, не поставив в известность своих родителей, был перевезен в Московскую область.

Как сообщают следователи, сейчас девочке ничто не угрожает.

– В настоящее время на месте работают сотрудники регионального следственного управления, подозреваемый задержан, с его участием производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление возможных соучастников, проверку причастности к аналогичным и иным преступлениям, – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)