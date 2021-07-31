В Вологде разыскивают 12-летнюю девочку

31.07.2021 [Происшествия]

12-летнюю девочку разыскивают в Вологде.

Дарья Сочнева ушла из дома (Вологда, Псковская, 9Б) около 8:30 утра в пятницу, 30 июля, и до сих пор о её местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ты – не один».

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч.

Была одета: синие джинсы, белые кроссовки, светлая футболка, красная куртка.

Информацию волонтёры просят сообщать по телефонам: 102 – полиция, 8-911-505-68-98 – волонтёры, писать в группу поиска или на электронную почту – poisk-_detei35@bk.ru.

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