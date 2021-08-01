Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?

Пропавшая 30 июля в Вологде 12-летняя Дарья Сочнева нашлась. Об этом сообщают как сотрудники УМВД, так и волонтёры поисково-спасательного отряда «Ты– не один», которые участвовали в поисках.

Но в этой истории до сих пор остаётся много непонятного.

Как сообщал NewsVo, девочка ушла из дома в Вологде на улице Псковской, 30 июля в 8:30 утра. Вечером 30 июля объявление о её пропаже появилось на странице поисково-спасательного отряда «Ты – не один».

Вологжане тут же откликнулись на это объявление. Кто-то в комментариях писал, что видел в городе подходящую под описание девочку, кто-то просто переживал и молился, чтобы Дарья скорее нашлась, многие предлагали свою помощь в поисках.

Вечером 31 июля на той же странице появился комментарий от имени самой Дарьи Сочневой: «Никто не пропал! Мои родители со вчерашнего вечера знали, что я у подруги. Зря подняли панику». Однако сестра Дарьи – Виктория – тут же написала, что ребёнок не найден и его местонахождение до сих пор не установлено.

Затем волонтёры написали, что от девочки поступил звонок в службу спасения по Московской области:

В 19:59 31 июля сестра Дарьи написала: «Ребёнок найден! Удерживал мужчина в г Ивантеевка Московской области». И далее пояснила: «Незнакомый мужчина в возрасте».

Официального подтверждения этой информации нам найти пока не удалось.

– Местонахождение девочки установлено, её жизни и здоровью ничто не угрожает, – кратко пояснили NewsVo в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Как стало известно позднее, мужчина обманом увёз девочку из Вологды в Московскую область, который представившись родственником её подруги по переписке.