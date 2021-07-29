Тотьмич сжёг дом знакомого за долги

29.07.2021 [Происшествия]

В Тотьме суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Инцидент произошёл в двухквартирном деревянном доме на улице Кирова, 91 утром 14 января 2021 года. Подсудимый пришёл к знакомому, чтобы вернуть долг. Мужчины поссорились и потерпевший убежал из квартиры.

«Злоумышленник, обнаружив в одной из комнат жилья легковоспламеняющиеся предметы, а также емкости с бензином, и будучи недоволен тем, что должник скрылся от него, дважды выкинул в эту комнату тлеющие окурки сигарет, выкрикивая при этом намерение сжечь дом. Спустя некоторое время деревянный двухквартирный дом был охвачен огнем и полностью уничтожен, а его жители лишились своих квартир и имущества», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 93-летнюю женщину и её 62-летнюю дочь. Ущерб составил больше двух миллионов рублей.

Осуждённый не признал вину. Ему назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее newsVO сообщал, что житель Шекснинского района пытался сжечь дом должника, но потерпевший погасил пламя.

Тэги: поджог, долг, приговор

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