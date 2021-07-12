Житель Шекснинского района пытался сжечь дом должника

В Шекснинском районе суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на поджог.

7 февраля 2021 года около 4 утра обвиняемый пришёл к дому знакомого с рюкзаком, в котором лежали бутылки с горючей жидкостью, газета, петарды и сера от спичек. Он поставил рюкзак под газовой трубой у стены дома и поджёг газету. Увидев огонь, потерпевший погасил пламя, и подсудимому не удалось довести преступление до конца.

«Умысел на уничтожение имущества возник у подсудимого из-за того, что потерпевший не вернул ему долг», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года и пяти месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. За потерпевшим признано право на возмещение морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.