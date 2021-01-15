В Тотьме подожгли двухквартирный жилой дом

15.01.2021 [Происшествия]
В Тотьме подожгли двухквартирный жилой дом

46-летний мужчина получил травмы в результате пожара в двухквартирном жилом доме на улице Кирова, 91 в Тотьме. Сигнал о возгорании поступил около 10 часов утра 14 января. 

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 93-летнюю женщину и ее 62-летнюю дочь, проживавших в одной из квартир. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров, дом уничтожен огнем. Пострадавший мужчина госпитализирован. Известно, что он жил во второй квартире дома вместе с матерью. 

Как пояснили в пресс-службе областного УМЧС, причиной пожара стал поджог. 

Ранее NewsVo сообщал, что 81-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Вытегре. Трагедия произошла утром 13 января. 

Тэги: пожар

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