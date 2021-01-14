81-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Вытегре

14.01.2021 [Происшествия]

Утром 13 января загорелся жилой деревянный дом на улице Школьной в Вытегре. Пламя охватило территорию в 90 квадратных метров, уничтожило кровлю здания, повредило внутреннюю и внешнюю отделку.

По данным пресс-службы областного УМЧС, при пожаре погиб 81-летний пенсионер. Его 76-летняя супруга госпитализирована с места происшествия с ожогами спины II степени. 

Причина возгорания устанавливается. 

Ранее NewsVo сообщал, что 12 января и в ночь на 13 января на пожарах в Вологодской области погибли двое мужчин и две женщины. Трагедии произошли в Белозерске и Усть-Кубинском районе. 

Тэги: пожар, гибель человека

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