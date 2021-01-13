Четыре человека за сутки погибли на пожарах в Вологодской области

13.01.2021 [Происшествия]

За последние сутки в Вологодской области на пожарах погибли двое мужчин и две женщины, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Так, около восьми часов утра 12 января поступил сигнал о возгорании деревянного дома в деревне Стафилово Усть-Кубинского района. В результате пожара погибли 82-летний мужчина и его 79-летняя супруга. Дом полностью уничтожен — общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны погибших. 

Пожар в деревне Стафилово, фото областного УМЧС

— Дом отапливался при помощи печек, русской и столбянки у которых имелся общий дымоход. Печи топили каждый день, с утра русскую и столбянку, и вечером еще раз столбянку, которая располагалась в спальне. Угли из русской печи вечером погибшая выносила в нежилую часть дома, — сообщает пресс-служба УМЧС.

Сын погибших рассказал, что его родители не курили, алкоголь не употребляли.

В ночь на 13 января загорелась квартира дома №19А по улице Красноармейской в Белозерске. Пожар произошел на первом этаже в двухэтажном восьмиквартирном  доме (шесть квартир в нем  нежилые).

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пламя повредило мебель и внутреннюю отделку комнаты. На месте были обнаружены тела 45-летнего мужчины и 34-летней женщины. Известно, что погибшие вели асоциальный образ жизни (не работали, злоупотребляли спиртным). Предварительная причина второго пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны погибших.

Тэги: гибель людей, пожары

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