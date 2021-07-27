Прокуратура Вологодской области изменила позицию по вопросу закупки мусорных контейнеров

В прокуратуре Вологодской области заявили, что у регионального оператора нет обязанности покупать мусорные контейнеры. Хотя ранее ведомство пыталось обязать "Аквалайн" это сделать.

— Оспаривалось «Аквалайном» представление прокуратуры города Вологды о том, что мы обязывали их устанавливать контейнеры на площадках. Решение Арбитражного суда Вологодской области от 16.08.2019 оставлено без изменения апелляционной инстанцией. Наше представление было признано обоснованным. Однако впоследствии «Аквалайн» это обжаловал, суд кассационной инстанции указал, что выводы суда первой инстанции о наличии у «Аквалайна» обязанности приобретать и устанавливать контейнеры являются ошибочными. То есть регоператор не обязан устанавливать контейнеры. Он может закупать контейнеры, может, вправе. Но в пределах, не превышающих 1% от валовой выручки регионального оператора, - заявил в ходе пресс-конференции прокурор Вологодской области Александр Гринев. — А те разъяснения, которые прокуратура давала ранее, они признаны судом незаконными? — уточнил корреспондент NewsVo. — Мы давали разъяснения, исходя из решений судов и апелляционной инстанции. На тот момент они были обоснованы. А теперь суд пересмотрел, и признал, что у регоператора нет такой обязанности, - отметил Гринев.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году прокуратура Вологды выдала "Аквалайну" предписание, в котором потребовала обеспечить необходимым количеством контейнеров (бункеров) мусорные площадки в городе. «Аквалайн» с предписанием не согласился и решил обжаловать его в Арбитражном суде Вологодской области. В иске говорилось, что регоператор не несет ответственность за создание и содержание площадок накопления твердых бытовых отходов, это относится к полномочиям органов местного самоуправления. Кроме того, фирма указала, что в единый тариф регионального оператора на 2019 год расходы на приобретение контейнеров для накопления ТКО не были включены.

Суд установил, что законодательство не предусматривает безусловной обязанности органов местного самоуправления по покупке и установке контейнеров. Бремя приобретения контейнеров может быть возложено на собственников помещений в многоквартирном доме, но только при условии включения этого имущества в состав общего имущества. В то же время действующим законодательством предусмотрены расходы регоператора на приобретение и содержание контейнеров на обслуживаемой территории.

Суд посчитал, что региональный оператор обязан устанавливать контейнеры. Если же их установка невозможна, то «Аквалайн» обязан изменить способ складирования и вывоз ТКО, не допуская нарушений санитарного законодательства.

— Законодательством также предусмотрен механизм компенсации региональному оператору понесенных экономически обоснованных расходов, в том числе на приобретение контейнеров, не учтенных при установлении тарифа, в следующем периоде регулирования, — сообщала пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге 16 августа 2019 года суд отказал в иске «Аквалайну». Регоператор подал жалобу в вышестоящую инстанцию, однако постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2019 года решение Арбитражного суда Вологодской области оставлено в силе. Была подана жалоба в Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа. В его постановлении от 11 февраля 2020 года говорится, что "вывод судов о наличии у Общества обязанности приобретать и устанавливать контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов является ошибочным", а в силу подпункта 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, обязанность обеспечить, в частности, установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, возложена на организацию по обслуживанию жилищного фонда.