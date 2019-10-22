Суд обязал регоператора «Аквалайн» покупать баки на контейнерные площадки в Вологде

«Аквалайн» не смог в суде оспорить предписание прокуратуры Вологды, в котором говорилось, что региональный оператор по обращению с ТКО должен закупить недостающие мусорные контейнеры на площадки города.

В решении суда говорится, что 31 января 2019 года администрация Вологды осмотрела контейнерные площадки и установила, что по ряду адресов мусорных баков нет. Отходы складывались на прямо контейнерных площадках и возле них. Информация с актами осмотра была направлена в прокуратуру.

— Прокуратурой Вологды по данному факту директору ООО «АкваЛайн» Копейкину А.Н. вынесено представление с требованием принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона в части необеспечения территории г. Вологды необходимым количеством контейнеров (бункеров), что привело к стихийному захламлению контейнерных площадок ТКО, нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, причин и условий им способствующих, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Аквалайн» с предписанием не согласился и решил обжаловать его в Арбитражном суде Вологодской области. В иске говорилось, что регоператор не несет ответственность за создание и содержание площадок накопления твердых бытовых отходов, это относится к полномочиям органов местного самоуправления. Кроме того, фирма указала, что в единый тариф регионального оператора на 2019 год расходы на приобретение контейнеров для накопления ТКО не были включены.

Мусорные баки возле дома на Челюскинцев, 49б в Вологде часто переполнены. Несмотря на жалобы жильцов в прокуратуру, мусор продолжают вывозить не каждый день. Фото NewsVo

К рассмотрению дела в качестве третьих лиц суд привлек областной департамент ТЭК и тарифного регулирования, а также администрацию Вологды. Областные власти поддержали иск «Аквалайна», а городские сказали, что оставляют этот вопрос на усмотрение суда. То есть администрация Вологды дала понять, что чиновникам все равно, на чьи средства будут закупаться мусорные баки.

Суд установил, что законодательство не предусматривает безусловной обязанности органов местного самоуправления по покупке и установке контейнеров. Бремя приобретения контейнеров может быть возложено на собственников помещений в многоквартирном доме, но только при условии включения этого имущества в состав общего имущества. В то же время действующим законодательством предусмотрены расходы регоператора на приобретение и содержание контейнеров на обслуживаемой территории.

Суд посчитал, что региональный оператор обязан устанавливать контейнеры. Если же их установка невозможна, то «Аквалайн» обязан изменить способ складирования и вывоз ТКО, не допуская нарушений санитарного законодательства.

— Законодательством также предусмотрен механизм компенсации региональному оператору понесенных экономически обоснованных расходов, в том числе на приобретение контейнеров, не учтенных при установлении тарифа, в следующем периоде регулирования, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге 16 августа суд отказал в иске «Аквалайну». Регоператор подал жалобу в вышестоящую инстанцию, однако постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября решение Арбитражного суда Вологодской области оставлено в силе.

Как ранее сообщал NewsVo, прокуратура Вологодской области так и не вышла в суд с иском о признании незаконным норматива по вывозу мусора, который установлен в регионе. Материалы проверки, в ходе которой были выявлены нарушения, ведомство перенаправило в федеральную антимонопольную службу, и ждет результатов работы ФАС. Более того, контейнеры в районах области продолжают закупать за счет местных бюджетов.