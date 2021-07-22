20 млн рублей получит Вологодская область на строительство дамбы в Великом Устюге

Вологодская область получит 20 млн рублей из федерального бюджета на мероприятия в рамках третьего этапа строительства дамбы на реке Северная Двина в Великом Устюге. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Сообщается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства России. Распорядителем средств назначены Росводресурсы.

Всего в рамках распоряжения Мишустина средства на проведение берегоукрепительных работ и строительство дамб получат четыре региона. Кроме Вологодской области, это Карачаево-Черкесская республика, Саратовская область и Кемеровская область.

Ранее NewsVo сообщал, что что защищать Великий Устюг от паводков планировали с помощью специальной дамбы – в 2016 году власти заявляли, что проект ее строительства прошел госэкспертизу.

В 2017 году замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин говорил, что вопрос со строительством дамбы в Великом Устюге будут решать после 2020 года.

По данным пресс-службы губернатора, в 2019 году в Великом Устюге было завершено строительство первого этапа инженерных сооружений общей стоимостью 500 млн рублей. "Построено свыше двух километров берегоукрепления, а также начато строительство второго этапа объекта стоимостью 360 млн рублей", - привела пресс-служба слова начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрия Банникова на совещании у губернатора с участием руководства Великоустюгского района.

Летом 2020 года губернатор писал на своей странице в соцсети:

«Сейчас рабочие занимаются устройством земляной насыпи и укладкой железобетонных плит. Второй этап строительства завершим к началу декабря. Дамба полностью будет готова к 2022 году и станет еще одним решением паводкового вопроса на Вологодчине»