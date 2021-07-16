Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы

Администрация Белозерского района судится с хозяйкой дома на улице Шукшина, из-за действий которой летом 2019 года там возникла самоизливающаяся скважина. Чиновники хотят обязать женщину компенсировать бюджету расходы на ликвидацию последствий ЧП в размере 25 млн рублей. По делу назначена судебная экспертиза.

— Вчера, 15 июля, на месте «адской скважины» на улице Шукшина специалистами одной из экспертных кампаний, назначенной судом, проводилась выездная экспертиза с применением технических средств измерений, — сообщает Анатолий Столяров в группе On-line Белозерск.

Как ранее писал Newsvo, летом 2019 года хозяйка дома на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

Работники, которые занялись устранением ЧП (предприниматель Анатолий Смаковский из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин») сообщили, что скважина была пробурена с нарушением технологий. Это подтвердили позже и в администрации Белозерска.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября 2019 года постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. После этого напор воды ослаб, но она продолжала сочиться. Полностью затампонировать скважину и прекратить изливание воды удалось только в марте 2020 года.