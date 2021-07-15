Областной суд отменил Евгению Доможирову штраф за организацию митинга в поддержку Навального в Череповце

15.07.2021 [Общество]

Вологодский областной суд 14 июля своим решением отменил постановление Череповецкого городского суда о привлечении Евгения Доможирова к ответственности за организацию митинга. Полицейские составили в отношении активиста протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) за ролик с призывом выйти в гайд-парк Череповца 23 января.

Как ранее сообщал NewsVo, 18 марта череповецкие полицейские составили протокол на главу «Движения «Вместе» Евгения Доможирова за организацию 23 января митинга в гайд-парке, где разрешено проводить мероприятия с численностью участников до 100 человек без согласования с властями. 

— По мнению полиции, это я сделал прямо из Вологды посредством видеоролика, — писал Доможиров на своей странице в Twitter.

В мае протокол рассмотрел суд в Череповце, главу «Движения «Вместе» признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Доможиров решил обжаловать решение в Вологодском областном суде, и тот встал на его сторону, закрыв дело в связи с отсутствием в действиях активиста состава правонарушения.

— Неожиданно, но факт. Судья Мещерякова согласилась с моими доводами о том, что никоим образом не было подтверждено превышение численности, оно, по сути, было выдумано, только какие-то скриншоты «у ёлочки». Отличное решение, штраф очередной отменен, — говорит Доможиров на трансляции из суда. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 29 января Вологодский городской суд арестовал главу „Движения ‚Вместе‘ на пять суток. Его признали виновным в организации несанкционированного шествия, которое состоялось в центре города 23 января в поддержку Алексея Навального. 16 февраля суд также признал Доможирова виновным в организации митинга и шествия, которые состоялись 31 января в Вологде. Ему назначили наказание в виде восьми суток административного ареста. Когда 24 февраля активист вышел из спецприемника, его тут же хотели увезти для составления протокола в Череповец. Однако Доможирову стало плохо, и он был доставлен в больницу.  

Тэги: Евгений Доможиров, митинги, Навальный

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