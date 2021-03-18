На Евгения Доможирова составили протокол за ролик с призывом выйти на митинг в гайд-парк Череповца 23 января

18.03.2021 [Общество]

18 марта череповецкие полицейские составили протокол на главу «Движения «Вместе» Евгения Доможирова за организацию 23 января митинга в гайд-парке, где разрешено проводить мероприятия без согласования с властями. 

— По мнению полиции, это я сделал прямо из Вологды посредством видеоролика, — пишет Доможиров на своей странице в Twitter.

Протокол был составлен по по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

— В деле нет ничего, кроме ролика и скриншотов. Нет даже исследования моего текста хоть каким-то специалистом и оценки того, был ли призыв в моих словах. За превышение численности привлекать нельзя, т. е. отсутствует событие правонарушения, — говорит Доможиров. 

Теперь материалы должен рассмотреть городской суд. О дате заседания Доможирову сообщат дополнительно.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 29 января Вологодский городской суд арестовал главу „Движения ‚Вместе‘ на пять суток. Его признали виновным в организации несанкционированного шествия, которое состоялось в центре города 23 января в поддержку Алексея Навального. 16 февраля суд также признал Доможирова виновным в организации митинга и шествия, которые состоялись 31 января в Вологде. Ему назначили наказание в виде восьми суток административного ареста. Когда 24 февраля активист вышел из спецприемника, его тут же хотели увезти для составления протокола в Череповец. Однако Доможирову стало плохо, и он был доставлен в больницу. 

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Евгений Доможиров также сообщил, что ему пришло письмо от Twitter. В нем говорится, что администраторам соцсети поступило требование Роскомнадзора об удалении его твитта об акции "Любовь сильнее страха". 

Тэги: Евгений Доможиров

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