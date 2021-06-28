Администрация Вологды ищет нового подрядчика на покос травы в городе

Администрация Вологды расторгла ранее заключенный с предпринимателем из Башкортостана контракт на покос травы в городе.

— Сейчас вынуждены объявлять процедуры по новому подрядчику. Я думаю, что дней десять, это минимум, уйдет у нас на новые процедуры. Поэтому ждем, — заявил Сергей Воропанов в ходе прямого эфира в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на покос травы в областной столице выиграла индивидуальный предприниматель Татьяна Ивановна Травникова, зарегистрированная в деревне Чувашский Куганак Стерлитаматского района республики Башкортостан. Общая площадь покоса, с учетом того, что где-то работы придется выполнить трижды за сезон, составляет 531 гектар. Цена контракта составляла 5,1 млн рублей.

В июне выяснилось, что подрядчик с работой не справляется: где-то газоны не успевали косить, где-то с них не убрали траву. Представитель подрядчика тогда заявил, что не хватает рабочей силы.