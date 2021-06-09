В Вологде подрядчик не успевает косить траву на газонах

Комиссия администрации Вологды проверяет, как в городе выполняется покос травы на газонах. Результатами проверки чиновники не очень довольны.

9 июня в областной столице проверили результат работы на улицах Беляева, Пригородная, Прядильщиков, Московская, Текстильщиков, Петрозаводская, сравнив территорию с требованиями контракта. Так, по условиям соглашения, трава после покоса должна быть не выше 10 см, рабочие также должны убирать скошенную траву с газонов. На улице Беляева эти требования не соблюдены. Кроме того, на некоторые территории из списка косари не заходили вообще.

«Работы на ул. Беляева выполнены неудовлетворительно, качество оставляет желать лучшего. Все недочеты мы зафиксируем в акте, потому что работы не соответствуют тем требованиям, которые мы выставляем. Это и высота покоса травы, и то, что трава не убрана. Не устраивают и сроки выполнения работ. Мы еще раз требуем от подрядчика внести коррективы в свою работу и увеличить количество людей. Проверки по качеству покоса будем проводить в ежедневном режиме», — цитирует пресс-служба городской администрации слова замначальника департамента городского хозяйства Алексея Гостинцева.

Замечания, которые высказала комиссия, подрядчик должен устранить за три дня. По словам представителя фирмы, главная причина недоработок — недостаток рабочей силы.

«Сейчас у нас работает 12 человек. Будем брать студентов, когда они закончат экзамены сдавать. Уже со следующей недели возьмем человек 15, приобретем для них дополнительное оборудование — триммеры. Будем стараться успевать косить», — говорит Алик Мустафаев.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на покос травы в областной столице выиграла индивидуальный предприниматель Татьяна Ивановна Травникова, зарегистрированная в деревне Чувашский Куганак Стерлитаматского района республики Башкортостан. Общая площадь покоса, с учетом того, что где-то работы придется выполнить трижды за сезон, составляет 531 гектар. Цена контракта - 5,1 млн рублей.