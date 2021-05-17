Госконтракт на покос травы в Вологде выиграл предприниматель из Башкортостана

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе своего эфира в соцсети рассказал, какая фирма займется покосом травы в Вологде этим летом.

— 44 федеральный закон дает возможность участвовать подрядным организациям со всей страны. Так вот, в этом году траву у нас будут косить ребята из Башкортостана. Подрядчик обещает не подвести, готов выполнять покос травы, уверен в своих силах, мы планируем начать с 18 мая, — заявил Воропанов.

Судя по сайту гозсакупок, сумма контракта - 5,1 млн рублей. Победителем аукциона по поиску подрядчика стала индивидуальный предприниматель Татьяна Ивановна Травникова, зарегистрированная в деревне Чувашский Куганак Стерлитаматского района республики Башкортостан. Общая площадь покоса, с учетом того, что где-то работы придется выполнить трижды за сезон, составляет 531 гектар.

Ранее NewsVo сообщал, что в прошлом году работы по покосу травы в областной столице были выполнены некачественно, и администрация города решила за них не платить.