Температура на электроподстанциях Череповца поднялась до 70 градусов

23.06.2021 [Общество]

Температура на электроподстанциях Череповца поднялась до 70 градусов. Специалисты перешли на усиленный вариант несения службы.

– Пока вы наслаждаетесь солнцем или мечтаете на Тенистой улице постоять в тени, наши специалисты перешли на усиленный вариант несения службы, – сообщает мэр города Вадим Германов. – Основная нагрузка сейчас на электроэнергетику. Мы приостановили все плановые ремонты и отменили отключения. Температура в подстанциях поднимается до 70 градусов, главная задача – обеспечить бесперебойную подачу электричества в ваши квартиры.

Ранее NewsVo сообщал, что аномально жаркая погода в Вологодской области сохранится до конца недели.

По мнению врачей, такие условия – серьёзное испытание даже для здоровых людей, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями и пожилых.
 

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