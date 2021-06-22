Синоптики пообещали в Вологодской области жару выше +35 градусов

Аномально жаркая погода в Вологодской области сохранится до конца недели. Территория региона находится под влиянием малоподвижного антициклона, объясняют в Вологодском гидрометцентре.

— Жара будет только усиливаться, в дневные часы максимальные температуры местами перешагнут отметку в +35 гр. Напоминаем, что на домашних термометрах, расположенных особенно на южной стороне значения могут быть еще выше, т. к. они показывают не температуру воздуха, а нагревающейся поверхности, — поясняют синоптики.

19 и 20 июня в областной столице были обновлены суточные рекорды максимальной температуры, погода продолжит устанавливать рекорды в ближайшие дни на территории всего региона.

Ближе к выходным неустойчивость атмосферы будет возрастать, возникнут условия для развития локальных гроз и ливней.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за жары в Вологде решили поливать дороги и тротуары водой днем, а также сместили график работы площадок «Города детства» на утренние часы.