Как сохранить здоровье в жару: советы от врачей

В ближайшие несколько дней жителям Вологодской области придётся справляться с последствиями экстремально жаркой погоды. По мнению врачей, такие условия – серьёзное испытание даже для здоровых людей, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями и пожилых.

– Во время жары из-за активной терморегуляции (обильного потения) возможно нарушение водно-солевого баланса, так как вместе с жидкостью, призванной охлаждать тело, организм теряет соли натрия и калия. В результате ухудшается питание мышечных клеток, работоспособность организма, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, – приводит слова медиков пресс-служба правительства Вологодской области.

Есть несколько рекомендаций врачей, которые помогут избежать недомогания или свести к минимуму риск обострения хронических заболеваний: