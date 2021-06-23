Как сохранить здоровье в жару: советы от врачей

В ближайшие несколько дней жителям Вологодской области придётся справляться с последствиями экстремально жаркой погоды. По мнению врачей, такие условия – серьёзное испытание даже для здоровых людей, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями и пожилых.
– Во время жары из-за активной терморегуляции (обильного потения) возможно нарушение водно-солевого баланса, так как вместе с жидкостью, призванной охлаждать тело, организм теряет соли натрия и калия. В результате ухудшается питание мышечных клеток, работоспособность организма, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, – приводит слова медиков пресс-служба правительства Вологодской области.
Есть несколько рекомендаций врачей, которые помогут избежать недомогания или свести к минимуму риск обострения хронических заболеваний:
- Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
- При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные).
- Рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользуйтесь легким головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.
- Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, поэтому организму нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Желательно исключить из рациона копчёные, жареные и скоропортящиеся продукты.
- Приемы пищи желательно перенести с жаркого времени дня на утро и вечер.
- В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом не стоит употреблять газированные напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара, также нужно исключить энергетические напитки и алкоголь.
- Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
- Для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять больше фруктов и овощей. При этом не забывайте тщательно мыть их чистой водой.
- В течении дня рекомендуется по возможности принимать прохладный душ.
- Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
- Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в тех местах, которые специально для этого оборудованы.