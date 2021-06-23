Как сохранить здоровье в жару: советы от врачей

23.06.2021 [Общество]

В ближайшие несколько дней жителям Вологодской области придётся справляться с последствиями экстремально жаркой погоды. По мнению врачей, такие условия – серьёзное испытание даже для здоровых людей, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями и пожилых.

– Во время жары из-за активной терморегуляции (обильного потения) возможно нарушение водно-солевого баланса, так как вместе с жидкостью, призванной охлаждать тело, организм теряет соли натрия и калия. В результате ухудшается питание мышечных клеток, работоспособность организма, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, – приводит слова медиков пресс-служба правительства Вологодской области.

Есть несколько рекомендаций врачей, которые помогут избежать недомогания или свести к минимуму риск обострения хронических заболеваний:

  • Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
  • При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные).
  • Рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользуйтесь легким головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.
  • Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, поэтому организму нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Желательно исключить из рациона копчёные, жареные и скоропортящиеся продукты.
  • Приемы пищи желательно перенести с жаркого времени дня на утро и вечер.
  • В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом не стоит употреблять газированные напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара, также нужно исключить энергетические напитки и алкоголь.
  • Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
  • Для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять больше фруктов и овощей. При этом не забывайте тщательно мыть их чистой водой.
  • В течении дня рекомендуется по возможности принимать прохладный душ.
  • Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
  • Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в тех местах, которые специально для этого оборудованы.
Тэги: жара, лето

ТОП НЕДЕЛИ

Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома
Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
За нарушение правил хранения оружия депутату из Вологды грозит штраф до 2 тысяч рублей
Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»
В Великоустюгском районе потратят из бюджета 2,8 млн рублей на покупку люксового авто для чиновников
В Череповце врача будут судить за мошенничество и причинение смерти пациенту по неосторожности
В нескольких микрорайонах Вологды вечером 17 июня отключат воду из-за прорыва на сетях

Последние новости

70 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

45 человек выздоровели, двое умерли

5
0

Температура на электроподстанциях Череповца поднялась до 70 градусов

Решено приостановить все плановые ремонты, отменены отключения

107
0

У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19

«Мы проверили только одного пациента из-за дороговизны генетического анализа. Но это значит, что индийский штамм в городе уже есть», — поясняет главврач Андрей Погодин

219
0

В Сямже суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла врач из Ярославля

24-летний молодой человек в ту ночь сел за руль пьяным

284
0

61 выпускник в Вологодской области сдал ЕГЭ на 100 баллов

Некоторые из выпускников сдали два предмета на высший балл

245
0

Вологодская область попала в список регионов с самыми низкими темпами вакцинации от коронавируса

В антирейтинге также Дагестан, Владимирская и Ульяновская области

365
0

Руководитель «Вологдабанка» предстанет перед судом за мошенничество с кредитом

Женщину, исполнявшую обязанности председателя правления банка, обвиняют в незаконной выдаче кредита на 60 млн рублей

672
0

Фестивали «Голоса истории» и «Vita Lace» переносятся на более поздний срок

Сейчас прорабатывается возможность проведения в этом году фестиваля «Голоса истории», а вот фестиваль кружева «Vita Lace» уже точно переносят на июль 2022 года

232
0

В Соколе задержали пьяного водителя

Росгвардейцы видели, как он сел за руль и начал движение

326
0

Череповчанина осудили за ложное сообщение о минировании детского сада

Инцидент произошёл вечером 11 марта 2021 года. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы условно.

282
0

Выборы депутатов Законодательного собрания Вологодской области назначены на 19 сентября

22 июня в областной газете «Красный Север» и на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано соответствующее постановление

328
0

После новости о возобновлении авиасообщения с Турцией спрос на российские курорты упал на 50%

Несмотря на то, что путевки в Турцию подорожали минимум на 20%, они все равно обходятся дешевле, чем отдых в России

401
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

70 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Температура на электроподстанциях Череповца поднялась до 70 градусов
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
В Сямже суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла врач из Ярославля
61 выпускник в Вологодской области сдал ЕГЭ на 100 баллов
Вологодская область попала в список регионов с самыми низкими темпами вакцинации от коронавируса
Руководитель «Вологдабанка» предстанет перед судом за мошенничество с кредитом
 
23.06.2021 [Общество]

Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе

961
0
23.06.2021 [БлогоVO]

Массовая вакцинация была объявлена в декабре прошлого года. Шансов вылезти из ковида было много

248
0
23.06.2021 [Обзор Прессы]

«Чувство достоинства не может приноситься в жертву общественному благу»

154
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика